Aile katliamı: 7’si kendi çocuğu toplamda 8 kişiyi öldürdü

ABD’nin Louisiana eyaletinde yaşanan kan donduran olayda bir kişi, 7’si kendi çocuğu olmak üzere 8 çocuğu öldürdü. Saldırgan, polisle girilen kovalamacanın ardından vurularak etkisiz hale getirildi.

Aile içi şiddet faciası

Olay, Shreveport kentinde bir evde meydana geldi. Yetkililer, saldırının “şiddetli bir aile içi olay” sırasında gerçekleştiğini açıkladı. Hayatını kaybeden çocukların yaşlarının 1 ile 12 arasında olduğu bildirildi.

Polis, ölen çocuklardan 7’sinin saldırganın kendi çocukları olduğunu, yaralanan kadınlardan birinin ise çocukların annesi olduğunu duyurdu. Saldırıda iki kadının ağır yaralandığı, bir gencin ise hayati tehlikesi bulunmayan yaralarla tedavi altına alındığı açıklandı.

Kaçtı, araç gasp etti, polis vurdu

Şüphelinin olayın ardından kaçtığı ve bir aracı gasp ettiği belirtildi. Polis ekiplerinin takibe aldığı saldırgan, Bossier Parish bölgesine kadar süren kovalamacada vurularak öldürüldü.

Shreveport Emniyet Müdürlüğü Sözcüsü Christopher Bordelon, olayın çok geniş bir alanda incelendiğini belirterek, “Bu çok büyük bir olay yeri” dedi. Bordelon ayrıca kariyerinde böyle bir olayla karşılaşmadığını ifade etti.

Yetkililerden peş peşe açıklamalar

Shreveport Emniyet Müdürü Wayne Smith, yaşananlar karşısında “Ne söyleyeceğimi bilemiyorum” derken, Belediye Başkanı Tom Arceneaux ise toplumu dua etmeye çağırdı. Louisiana Valisi Jeff Landry ve ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Mike Johnson da hayatını kaybedenler için taziye mesajı yayımladı.