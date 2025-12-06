Aşı politikası değişiyor: Süreç başlatıldı!

Trump, Cuma günü yaptığı açıklamada, ABD’li aşı danışmanlarının yıllardır sürdürülen “tüm yeni doğanlara hepatit B aşısı yapılması” yönündeki tavsiyeyi kaldırma kararını memnuniyetle karşıladı.

Uluslararası uygulamalar incelenecek

Atılan adımın ardından, çocukluk aşılarına ilişkin mevcut önerilerin uluslararası uygulamalarla karşılaştırılması için resmi bir inceleme süreci başlatıldı.

Beyaz Saray’ın yayımladığı bilgi notunda, sağlık bakanı ile CDC direktörünün, “Eğer gelişmiş ülkelerdeki yöntemler daha etkiliyse, biz de kendi çocuk aşı takvimimizi o standartlara göre yenileyeceğiz; ama bunu yaparken aşıya ulaşımı aksatmayacağız" ifadelerine yer verildi.

Notta ayrıca değerlendirme metninin kamuya açık olduğu belirtildi.