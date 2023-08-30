ABD'de bekleyen konut satışları temmuzda arttı

National Association of Realtors (NAR), temmuz ayına ilişkin bekleyen konut satışları endeksini açıkladı.

Buna göre, ABD'de bekleyen konut satışları endeksi, temmuzda bir önceki aya kıyasla yüzde 0,9 artışla 77,6 değerinde gerçekleşti.

Piyasa beklentileri söz konusu verinin yüzde 0,6 azalması yönündeydi. Bekleyen konut satışları endeksi, haziranda aylık bazda yüzde 0,4 artışla 76,9 olmuştu. Bekleyen konut satışları, temmuzda yıllık bazda ise yüzde 14 düşüş kaydetti.

Açıklamada görüşlerine yer verilen NAR Başekonomisti Lawrence Yun, istihdamın artmasıyla potansiyel ev alıcıları havuzunun genişlediğine işaret ederek, ancak artan mortgage oranları ve sınırlı stokların birçok kişinin satın alma olasılığını geçici olarak engellediğine dikkati çekti.

ABD'de bekleyen konut satışları verisi, satılmış ve üzerinde anlaşma imzalanmış ancak kapanış işlemlerinin bitmemesi nedeniyle beklemekte olan konut sayısındaki değişimi gösteriyor.