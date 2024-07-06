ABD'de evde katliam: Dört kişi öldü, üç kişi yaralandı
ABD'de bir saldırgan, evdeki dört kişiyi öldürürken, üç kişiyi de yaraladı. Zanlı saldırının ardından aracıyla kaçtı. Polis ekipleri, kaza yapan araca gittiğinde saldırganın intihar ettiğini belirledi.
AA
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ABD'nin Kentucky eyaletinde bir evde düzenlenen silahlı saldırıda 4 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.
Evdeki saldırıda 4 kişinin yaşamını yitirdiğini belirten polis, durumu ağır 3 yaralının da hastaneye kaldırıldığını ifade etti.
Polis, kaçmaya çalışırken arabasıyla kaza yapan saldırganın kendisini vurmuş halde bulunduğunu ve kaldırıldığı hastanede öldüğünü bildirdi.