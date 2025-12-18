ABD'de haftalık işsizlik başvuruları beklentilerin altında

ABD Çalışma Bakanlığı'nın açıkladığı verilere göre, 13 Aralık ile sona eren haftada mevsimsel etkilerden arındırılmış ilk işsizlik başvuruları 224 bin olarak kaydedildi. Piyasa beklentisi, başvuruların 225 bin seviyesinde gerçekleşmesi yönündeydi.

Bu veri, bir önceki haftanın revize edilmiş rakamına kıyasla 13 binlik düşüşe işaret etti. Önceki haftaya ait ilk işsizlik başvuruları 236 binden 237 bine revize edilmişti.

Dört haftalık hareketli ortalama ise 217 bin 500 olarak hesaplandı. Söz konusu ortalama, bir önceki haftanın revize edilmiş seviyesine göre 500 artış gösterdi. Önceki haftanın ortalaması 216 bin 750'den 217 bine yükseltilmişti.

6 Aralık ile biten haftaya ilişkin mevsimsel olarak ayarlanmış sigortalı işsizlik oranı yüzde 1,2 seviyesinde açıklandı. Bu oran, bir önceki haftanın revize edilmemiş verisiyle aynı kaldı. Aynı dönemde sigortalı işsiz sayısı 1 milyon 897 bine yükselerek, bir önceki haftanın revize edilmiş seviyesine göre 67 bin artış gösterdi. Önceki hafta sigortalı işsiz sayısı 1 milyon 838 binden 1 milyon 830 bine revize edilmişti.

Dört haftalık hareketli ortalama sigortalı işsiz sayısı ise 1 milyon 902 bin olarak hesaplandı. Bu rakam, önceki haftanın revize edilmiş ortalamasına kıyasla 14 binlik düşüşe işaret etti. Önceki haftanın ortalaması 1 milyon 918 binden 1 milyon 916 bine revize edilmişti.