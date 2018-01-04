ÜYE OL GİRİŞ e-DÜNYA
9 °C

ABD'de inşaat harcamaları beklentiyi aştı

ABD'de inşaat harcamaları, geçen yılın kasım ayında yüzde 0,8 artarak beklentinin üstünde gerçekleşti.

ABD'de inşaat harcamaları beklentiyi aştı
Paylaş Tweetle Paylaş Paylaş E-Bülten A+ A-

ABD Ticaret Bakanlığı verilerine göre, inşaat harcamaları kasımda bir önceki aya göre yüzde 0,8 arttı. Yükselişini 4'üncü aya taşıyan veriye ilişkin piyasa beklentisi yüzde 0,5 artış yönündeydi.

Beklentiyi aşan inşaat harcamalarında özellikle tek ailelik konutlara yönelik inşaat faaliyetlerdeki artışın etkili olduğu belirtildi. 

Bu arada, ekim ayı inşaat harcamalarındaki artış yüzde 1,4’ten yüzde 0,9'a revize edildi. 

Analistler, inşaat harcamalarının son 4 aydır artmasının konut sektöründeki iyileşmenin sürmesine yardımcı olacağını kaydetti.

Kaynak: AA

Yorumlar

Yorum yapabilmek için lütfen giriş yapınız. Daha önce üye olmadıysanız lütfen üye olunuz.
Giriş Yap Üye Ol!

Güncel gelişmelerden anında haberdar olun!
dunya.com'a girmeden de haberleri takip edebilirsiniz.