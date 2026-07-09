ABD'de işsizlik başvuruları beklentinin altında kaldı

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ABD'de ilk kez işsizlik maaşı başvurusunda bulunanların sayısı, 4 Temmuz ile biten haftada gerileyerek piyasa beklentilerinin altında gerçekleşti.

ABD Çalışma Bakanlığı, haftalık işsizlik maaşı başvurularına ilişkin verileri açıkladı. Buna göre, ülkede ilk kez işsizlik maaşı başvurusu yapanların sayısı geçen hafta bir önceki haftaya göre 2 bin kişi azalarak 215 bine indi.

Beklenti 218 bin seviyesindeydi

Piyasalarda söz konusu dönemde işsizlik maaşı başvurularının 218 bin seviyesinde gerçekleşmesi bekleniyordu.

Önceki haftaya ilişkin başvuru sayısı ise 215 binden 217 bine revize edildi.

Dört haftalık ortalama geriledi

Geçen hafta itibarıyla 4 haftalık ortalama işsizlik maaşı başvuru sayısı da 3 bin 750 kişi azalarak 218 bin 750'ye düştü.

Devam eden işsizlik maaşı başvuru sayısı ise 27 Haziran ile biten haftada 8 bin kişi artışla 1 milyon 814 bine yükseldi.