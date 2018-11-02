ABD'de istihdam beklentilerin çok üzerinde

02 Kasım 2018

Bu artış istihdam piyasasının daha fazla sıkılaşacağına işaret ederek Fed'i Aralık ayında faizleri tekrar artırmaya sevk edebilir.

ABD Çalışma Bakanlığı'nın piyasalarca yakından izlenen aylık istihdam raporuna göre, daha fazla kişi istihdam piyasasına girse de işsizlik yüzde 3.7 ile 49 yılın dip seviyesinde kaldı.

İstihdam piyasasının güçlü seyrini sürdürmesi, zayıf konut verileri ve durgun şirket harcamalarının ardından ekonominin sağlığıyla ilgili endişeleri hafifletebilir.

Reuters anketine katılan uzmanlar tarım dışı istihdamın 190 bin artacağını ve işsizliğin yüzde 3.7'de kalacağını tahmin ediyorlardı.

Daha önce Eylül ayı için 134 bin olarak açıklanan tarımdışı istihdam artışı 118 bine revize edildi.

ABD Çalışma Bakanlığı verilerine göre saatlik ücretler Ekim'de bir önceki aya göre yüzde 0.2 ile beklentilere paralel arttı. Ücretlerdeki yılık artış ise Eylül'deki yüzde 2.8'den yüzde 3.1'e yükselerek Nisan 2009'dan bu yana en yüksek düzeye çıktı.

Ücretlerdeki bu artış şu anda yüzde 2 ile Fed'in hedef seviyesinde bulunan enflasyonun bu düzeyleri koruyacağı beklentisini destekliyor. Fed'in enflasyon göstergesi olan gıda ve enerji kalemlerini içermeyen çekirdek kişisel tüketim harcamaları art arda beş aydır yüzde 2 artıyor.

Fed'in gelecek hafta Çarşamba günü yapacağı toplantıda faizleri artırması beklenmiyor, ancak ekonomistler güçlü istihdam piyasası verilerinin Fed'in Aralık ayında artış sinyali vermesine neden olabileceğini düşünüyor. Fed, Eylül ayında bu yıl üçüncü kez faiz artırdı.

Verinin ardından ABD hazine tahvil getirileri yükseldi.

Kaynak: Reuters