ABD'de ithal fiyatlar yaklaşık son 4 yılın en hızlı yükselişini kaydetti

ABD'de ithalat ve ihracat fiyat endeksleri nisanda piyasa beklentilerinin üzerinde artış gösterdi.

ABD Çalışma Bakanlığı tarafından yayımlanan verilere göre, ithalat fiyatlarındaki yükselişte özellikle enerji kalemleri etkili olurken, yıllık bazdaki artış yaklaşık son 4 yılın en yüksek seviyesine ulaştı. İhracat fiyatlarında da güçlü yükseliş kaydedildi.

İthalat fiyatlarında güçlü artış

Verilere göre ABD'de ithalat fiyat endeksi nisanda aylık bazda yüzde 1,9 yükseldi. Piyasalar artışın yüzde 1 seviyesinde gerçekleşmesini bekliyordu.

Mart ayına ilişkin ithalat fiyat verisi de yukarı yönlü revize edilerek yüzde 0,8'den yüzde 0,9'a çıkarıldı. İthalat fiyatları yıllık bazda ise yüzde 4,2 arttı. Böylece yıllık artış, Ekim 2022'den bu yana görülen en yüksek seviyeye ulaştı.

İhracat fiyatları beklentilerin üzerine çıktı

ABD'de ihracat fiyat endeksi de nisanda aylık yüzde 3,3 artış göstererek yüzde 1,1 seviyesindeki piyasa beklentisini belirgin şekilde aştı.

Mart ayı verisi yüzde 1,6'dan yüzde 1,5'e revize edilirken, ihracat fiyatlarında yıllık artış yüzde 8,8 olarak kaydedildi.

Enerji fiyatları yükselişte etkili oldu

İthalat fiyatlarındaki yükselişte yakıt ve yakıt dışı kalemlerdeki artış öne çıktı. Yakıt ve madeni yağ ithalat fiyatları nisanda yüzde 16,3 yükselerek Mart 2022'den bu yana en güçlü aylık artışı kaydetti.

Petrol ve petrol ürünleri ithalat fiyatları yüzde 19 artarken, doğal gaz ithalat fiyatlarında yüzde 22,1 düşüş görüldü.

Yakıt dışı ürünlerde de artış sürdü

Yakıt dışı ithalat fiyatları nisanda yüzde 0,8 yükseldi. Bu kalemde mart ayında yüzde 0,2 artış gerçekleşmişti. Yakıt dışı ithalat fiyatlarındaki yıllık artış ise yüzde 2,9 oldu. Böylece bu gruptaki yıllık yükseliş de Ekim 2022'den bu yana en yüksek seviyeye çıktı.

Sermaye malları, yakıt dışı sanayi ürünleri, otomotiv hariç tüketim malları ile gıda, yem ve içecek fiyatlarındaki yükseliş dikkat çekti. Buna karşılık otomotiv araçları, motor ve parça fiyatlarında düşüş yaşandı.

Nisanda gıda, yem ve içecek ithalat fiyatları yüzde 0,9, sermaye malları fiyatları yüzde 1,1 arttı. Otomotiv hariç tüketim mallarında fiyat artışı yüzde 0,4 olurken, otomotiv araçları ve parça fiyatları yüzde 0,1 geriledi.