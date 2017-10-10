ÜYE OL GİRİŞ e-DÜNYA
13 °C
  • Dünya
  • ABD'de kampüste silahlı saldırı: 1 ölü

ABD'de kampüste silahlı saldırı: 1 ölü

Teksas eyaletinde üniversite kampüsünde bir öğrenci tarafından vurulan polis memuru yaşamını yitirdi.

ABD'de kampüste silahlı saldırı: 1 ölü
Paylaş Tweetle Paylaş Paylaş E-Bülten Flipboard A+ A-
ABD'nin Teksas eyaletinin Lubbock kentinde bir polis memuru uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti.


Teksas Teknik Üniversitesinden yapılan açıklamada, kampüsteki odasında uyuşturucu bulunduktan sonra polis merkezine getirilen öğrencinin, taşıdığı silahla ateş ederek görevli polislerden birini vurduğu belirtildi.

Açıklamada, saldırıda polis memurunun yaşamını yitirdiği, olay yerinden kaçan Hollis Daniels adlı öğrencinin ise gözaltına alındığı duyuruldu.

Kaynak: AA

Paylaş Tweetle Paylaş Paylaş E-Bülten Flipboard A+ A-

Yorumlar

Yorum yapabilmek için lütfen giriş yapınız. Daha önce üye olmadıysanız lütfen üye olunuz.
Giriş Yap Üye Ol!

Güncel gelişmelerden anında haberdar olun!
dunya.com'a girmeden de haberleri takip edebilirsiniz.