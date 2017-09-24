ABD'de kilisede silahlı saldırı: 1 ölü
ABD'nin Nashville kentindeki bir kilisede düzenlenen silahlı saldırıda 1 kişi öldü, 6 kişi yaralandı.
ABD'nin Tennessee eyaletine bağlı Nashville kentinde şehir merkezinin yaklaşık 15 kilometre güneydoğusundaki "Burnette Chapel Church Of Christ"te (Burnette Şapel İsa Kilisesi) silahlı saldırı gerçekleşti.
Nashville Emniyet Müdürlüğü, nedeni bilinmeyen saldırıda, bir kadının öldüğünü, 6 kişinin yaralandığını duyurdu.
Olayla ilgili soruşturma başlatırken, yerel medya 1 kişinin gözaltına alındığını duyurdu.
Kaynak: AA