ABD'de kimyasal sızıntı alarmı: 40 bin kişiye tahliye emri
ABD'nin California eyaletinde metil metakrilat bulunan tankın toprağa kimyasal madde sızdırma ve patlama riski taşıdığı ortaya çıkınca 40 bin kişi için tahliye emri verildi.
California'nın güneyinde yer alan Orange County'deki bir havacılık tesisinde plastik yapımında kullanılan ve son derece zehirli olan metil metakrilat tankında sızıntı tespit edildi.
Sızıntının tankta aşırı ısınma sonucu meydana geldiğini kaydeden yetkililer, sızıntının toprağa karışma ve patlama tehlikesinin olduğunu ifade ederken bölgenin acilen boşaltılmasına karar verildi.
Yetkililer, bölgedeki 40 bin kişi için tahliye emri çıkarıldığını duyururken, tankın ne zaman patlayacağının bilinmediği ve alınacak önlemlere araştırmaların sürdüğü belirtildi.