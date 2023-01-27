ABD’de konut satışları 7 ay sonra ilk kez yükseldi

National Association of Realtors (NAR), Aralık 2022'ye ilişkin bekleyen konut satışları endeksini açıkladı.

Buna göre, ABD'de bekleyen konut satışları endeksi, geçen yılın son ayında bir önceki aya göre yüzde 2,5 artışla 76,9 değerine çıktı.

Mayıs 2022'den bu yana ilk kez artış gösterdi

Bloomberg’in anketine katılan ekonomistlerin medyan tahmini yüzde 1 düşüştü. Mayıs 2022'den bu yana ilk kez artış gösteren bekleyen konut satışları, Kasım’da aylık bazda yüzde 2,6 azalmıştı.

Satışlar, geçen yıl Aralık’ta yıllık bazda ise yüzde 33,8'lik düşüş kaydetti. Açıklamada görüşlerine yer verilen NAR Başekonomisti Lawrence Yun, konut satış faaliyetlerindeki düşük noktanın muhtemelen sona erdiğini belirtti.

Konut sayısındaki değişimi gösteriyor

Yun, konut kredisi faiz oranlarının ev satışlarını yönlendiren baskın bir faktör olduğuna işaret ederek, son zamanlarda oranlardaki düşüşün piyasayı istikrara kavuşturmaya yardımcı olduğunu ifade etti.

ABD'de bekleyen konut satışları verisi, satılmış ve üzerinde anlaşma imzalanmış ancak kapanış işlemlerinin bitmemesi nedeniyle beklemekte olan konut sayısındaki değişimi gösteriyor.