ABD'de konut satışları beklentileri aştı

ABD Ticaret Bakanlığı, temmuz ayına ait yeni konut satış istatistiklerini açıkladı.

Buna göre, ülkede yeni konut satışları mevsim etkilerinden arındırılmış olarak, temmuzda bir önceki aya kıyasla yüzde 10,6 artarak 739 bine yükseldi.

Satışlardaki aylık artış, Ağustos 2022'den bu yana, satılan yeni konut sayısı da Mayıs 2023'ten bu yana en yüksek seviyesini gördü.

Yeni konut satışlarının bu dönemde 624 bin olması öngörülüyordu. Yeni konut satışları, haziranda ise yüzde 0,3 azalarak 668 bine gerilemişti.

Ülkede yeni konut satışları, temmuzda geçen yılın aynı dönemine göre de yüzde 5,6 yükseliş kaydetti.

ABD'de geçen ay satışa çıkan yeni konutların medyan satış fiyatı ise yıllık bazda yüzde 1,4 azalışla 429 bin 800 dolar oldu.