ABD'de kritik seçim kapıda: Trump için dengeler değişebilir

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ABD'de 3 Kasım'da yapılacak Kongre seçimlerinde Temsilciler Meclisinin tamamı ve Senatodaki 35 sandalye için sandık başına gidilecek. Cumhuriyetçiler ile Demokratlar arasındaki yarışın sonucu, ABD Başkanı Donald Trump'ın görev süresinin kalan iki yılında izleyeceği politikalar açısından belirleyici olacak.

Kongrede 435 sandalye için yarışılacak

ABD'de seçmenler, 3 Kasım'da Kongrenin iki kanadını oluşturan Temsilciler Meclisi ve Senatoda görev alacak isimleri belirlemek üzere oy kullanacak.

Kongrede çoğunluğun hangi partide olacağı, ABD başkanının kararlarını hayata geçirme sürecinde önemli rol oynuyor.

435 üyeden oluşan Temsilciler Meclisinde görev süresi 2 yıl, 100 üyeli Senatoda ise 6 yıl olarak uygulanıyor.

Temsilciler Meclisindeki sandalye dağılımı eyaletlerin nüfuslarına göre şekillenirken, Senatoda her eyalet 2 üyeyle temsil ediliyor.

Kongrenin iki kanadında da Cumhuriyetçiler çoğunlukta

ABD'de 2024 yılında düzenlenen seçimlerde Cumhuriyetçiler, hem Temsilciler Meclisinde hem de Senatoda çoğunluğu kazanmıştı.

Temsilciler Meclisinde Cumhuriyetçiler 218, Demokratlar 214 ve bağımsızlar 1 sandalyeye sahip bulunuyor. Mecliste 2 sandalye ise boş durumda.

Üst düzey federal görevlere yapılacak atamalarda nihai onay yetkisini elinde bulunduran Senatoda ise Cumhuriyetçilerin 53, Demokratların 45 sandalyesi bulunuyor. Demokratlarla birlikte hareket eden 2 bağımsız senatör de görev yapıyor.

Demokratlar Temsilciler Meclisinde avantajlı

ABD merkezli siyasi analiz platformu Real Clear Politics'in (RCP) son anketlerine göre, Demokratların Temsilciler Meclisinde çoğunluğu elde etme ihtimali oldukça yüksek görülüyor. Senatoda ise iki parti arasındaki rekabet devam ediyor.

Anketlerde Demokratların Temsilciler Meclisinde 226 sandalye kazanacağı, Cumhuriyetçilerin ise yaklaşık 189 sandalyede kalacağı öngörülüyor.

Henüz hangi partiye geçeceği netleşmeyen 20 sandalye için mücadele sürerken, kararsız seçmenlerin son dönemdeki tercihleri seçim sonuçları üzerinde etkili olacak.

Senatoda 9 sandalye belirleyici olacak

Seçim kapsamında 13 Demokrat ve 22 Cumhuriyetçi senatörün koltuğu için de oy kullanılacak.

RCP'nin anket ortalamaları, Demokratların Senatoda en az 46, Cumhuriyetçilerin ise 45 sandalye kazanmasının güçlü bir ihtimal olduğunu ortaya koyuyor.

İki parti arasında çekişmenin devam ettiği 9 sandalyenin sonucu, Senatoda çoğunluğun hangi partide kalacağını belirleyecek.

Seçim sonuçları Trump'ın hareket alanını etkileyebilir

ABD Başkanı Donald Trump'ın ikinci başkanlık döneminin ilk iki yılında Kongrenin her iki kanadının da Cumhuriyetçilerin kontrolünde bulunması, yönetimin birçok siyasi kararını daha kolay hayata geçirmesini sağladı.

Ancak 3 Kasım'daki seçimlerin ardından Kongrede çoğunluğun değişmesi, Trump'ın görev süresinin kalan iki yılında Beyaz Saray ile Kongre arasındaki ilişkileri zorlaştırabilir.

ABD'nin siyasi sistemi gereği başkanın birçok düzenleme ve karar için Kongrenin onayını alması gerekiyor.

Demokratların hem Temsilciler Meclisinde hem de Senatoda çoğunluğu kazanması halinde Trump yönetiminin çeşitli politikaları Kongrede engellerle karşılaşabilir.

Temsilciler Meclisinin Demokratlara geçmesi, Senatonun ise Cumhuriyetçilerin kontrolünde kalması durumunda da iki kanat arasında karar alma süreçlerinde anlaşmazlıklar yaşanabilir.