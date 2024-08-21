ABD'de küçük uçak düştü, iki kişi hayatını kaybetti

ABD'nin Texas eyaletinde güvenlik güçleri ve görgü tanıkları, Odessa Havalimanı'ndan kalkan ve havalanmakta zorlanan küçük bir uçağın, elektrik hattına çarptıktan sonra bir sokağa düştüğünü bildirdi.

Uçağın düşmesinin ardından çıkan yangında çevredeki araç ve binalar da hasar gördü. Uçakta bulunan 2 kişinin yaşamını yitirdiği, 1 kişinin de yaralandığı bildirildi.