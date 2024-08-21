ABD'de küçük uçak düştü, iki kişi hayatını kaybetti
ABD'nin Texas eyaletinde kalkış yapan küçük uçak bir süre sonra elektrik tellerine çarparak sokağa düştü. Kazada iki kişi hayatını kaybederken bir kişi de yaralandı.
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ABD'nin Texas eyaletinde güvenlik güçleri ve görgü tanıkları, Odessa Havalimanı'ndan kalkan ve havalanmakta zorlanan küçük bir uçağın, elektrik hattına çarptıktan sonra bir sokağa düştüğünü bildirdi.
Uçağın düşmesinin ardından çıkan yangında çevredeki araç ve binalar da hasar gördü. Uçakta bulunan 2 kişinin yaşamını yitirdiği, 1 kişinin de yaralandığı bildirildi.