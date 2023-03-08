ABD'de mortgage faizleri en yüksek seviyede

ABD'de 30 yıl vadeli mortgage (konut kredisi) için ortalama faiz oranı, geçen hafta yüzde 6,79 ile Kasım 2022'den bu yana kaydedilen en yüksek seviyede kalmaya devam etti.

Ülkede 30 yıl vadeli mortgage için ortalama faiz oranı, yüzde 6,71'den 6,79'a çıktı. Böylece 30 yıl vadeli mortgage için ortalama faiz oranı, Kasım 2022'den bu yana kaydedilen en yüksek seviyede kalmaya devam etti.

Aynı dönemde 15 yıl vadeli mortgage için ortalama faiz oranı ise yüzde 6,13'ten yüzde 6,25'e yükseldi.

"Geçen hafta yüksek orana rağmen başvurular arttı"

MBA Başkan Yardımcısı Joel Kan, konuya ilişkin değerlendirmesinde, mortgage faiz oranlarının bir yıl öncesine göre 270 baz puan daha yüksek olduğuna işaret ederek, geçen hafta daha yüksek oranlara rağmen başvurularda bir artış olduğunu kaydetti.

Bir yıl öncesiyle kıyaslandığında satın alma başvurularının yüzde 42 ve yeniden finansman faaliyetinin yüzde 76 daha düşük dikkati çeken Kan, "Borçluların çoğu faizlerin düşmesini bekliyor." değerlendirmesinde bulundu.

Konut piyasasını önemli ölçüde zayıflatmıştı

ABD'de 30 yıl vadeli mortgage için ortalama faiz oranı, Ekim 2022'de yüzde 7'yi aşarak 21 yılın zirvesine çıkmıştı.

Ülkede, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) yüksek enflasyona karşı agresif para politikası sıkılaşması konut piyasasını önemli ölçüde zayıflatmıştı.