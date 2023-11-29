ABD'de mortgage faizleri gerilemeye devam etti

Mortgage Bankalar Birliği (MBA) verilerine göre, mortgage başvuruları 24 Kasım ile sona eren haftada bir önceki haftaya oranla yüzde 0,3 yükseldi.

Bu dönemde önceki haftaya göre konut satın almaya yönelik başvurular yüzde 5 artarken yeniden finansman başvuruları yüzde 9 azalış kaydetti.

Ülkede 30 yıl vadeli mortgage için ortalama faiz oranı ise yüzde 7,37 ile 10 haftanın en düşük seviyesine indi.

Aynı dönemde 15 yıl vadeli mortgage için ortalama faiz oranı 6,89'dan yüzde 6,88'e düştü.

MBA Başkan Yardımcısı Joel Kan, verilere ilişkin değerlendirmesinde, konut kredisi faizlerinin son 5 haftada dördüncü kez düştüğünü işaret ederek satın alma başvurularındaki yükselişin etkisiyle mortgage başvurularında da bir miktar artış olduğunu bildirdi.

Başvurulardaki artışa karşın, geçen haftaki mortgage faaliyetinin geçen yılın yüzde 20 altında olduğuna dikkati çeken Kan, "Piyasadaki mevcut konut arzının düşük olması nedeniyle satın alma piyasası durgun olmaya devam ediyor." ifadesini kullandı.

Kan, birçok borçlunun 2020 ve 2021'de çok daha düşük oranlardan konut kredisi kullanması nedeniyle yeniden finansman faaliyetinin, mortgage faiz oranlarındaki son düşüşe rağmen muhtemelen bir süre sessiz kalacağını belirtti.