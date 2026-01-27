ABD'de özel sektör istihdamında ivme kaybı

ABD'de özel sektörde istihdam artışı, yılın ilk haftalarında ivme kaybetti. ADP Ulusal İstihdam Raporu'nun haftalık güncellemesi niteliğindeki NER Pulse verilerine göre, 3 Ocak 2026'da sona eren dört haftalık dönemde özel sektör işverenleri haftalık ortalama 7 bin 750 kişilik istihdam artışı sağladı.

Açıklanan veriler, istihdam artışının üst üste üçüncü haftada gerilediğini ortaya koydu. Dört haftalık ortalama istihdam artışı bir önceki hafta 8 bin olarak kaydedilirken, 20 Aralık haftasında 11 bin, 13 Aralık haftasında ise 10 bin 500 seviyesinde bulunuyordu. Aralık ayı başında söz konusu ortalama 8 bin 750 olarak ölçülmüştü.

Kasım ayı verilerinde ise istihdamda dalgalı bir görünüm izlendi. 29 Kasım haftasında 13 bin 250 olan istihdam artışı, 22 Kasım haftasında 3 bin 750'ye gerilerken, 15 Kasım ve 8 Kasım haftalarında sırasıyla 8 bin 500 ve 11 bin 750 kişilik istihdam kaybı yaşandı. Ekim ayının son haftasında istihdam değişimi 4 bin 750 kişi azalış yönünde olurken, 18 Ekim haftasında 11 bin 500 kişilik artış kaydedilmişti.

NER Pulse verileri, ADP'nin yüksek frekanslı istihdam verilerine dayanarak hazırlanıyor. Mevsimsellikten arındırılmış dört haftalık hareketli ortalama yöntemiyle haftalık istihdam değişimini ölçen gösterge, öncü nitelik taşıyor ve yeni verilerle birlikte güncellenebiliyor.

Bir sonraki NER Pulse raporunun 10 Şubat 2026 tarihinde yayımlanması planlanıyor.