ABD'de Paskalya ayini sırasında kilisede yangın

ABD'nin New York kentinde bir kilisede Paskalya ayini sırasında çıkan yangında aralarında üç itfaiye personelinin de olduğu en az beş kişi yaralandı. Yangın sırasında kilisede yaklaşık 170 kişinin bulunduğu tahmin ediliyor.

The New York Post gazetesinin aktardığına göre, Brooklyn'deki Our Lady of Rosary Pompeii Kilisesi'nden dün yerel saatle 14.00 sıralarında yangın ihbarı yapıldı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Kilisenin rahibi Romulo Marin, ayin sırasında dua edenlerin siyah bir duman çıktığını fark ettiğini ve kendisini durumdan haberdar ettiğini anlattı. New York İtfaiye Departmanı'nın (FDNY) paylaştığı görüntülerde de kilisenin camlarından siyah dumanların çıktığı, alevlerin kilisenin çatısına ulaştığı görüldü.

"Yangının elektrikle bağlantılı olduğu söylendi"

FDNY'nin sosyal medya platformu X (eski adıyla Twitter) hesabından yapılan paylaşımda, yangında hafif yaralanan beş kişinin tedavi altına alındığı, bu kişilerin üçünün itfaiye çalışanı olduğu ifade edildi. Rahip Marin, itfaiye yetkililerinin yangının sebebinin elektrikle bağlantılı olduğunu söylediğini aktardı. Cemaatinden herhangi bir kayıp kişinin olmadığını aktaran Marin, "Herkes olağan bir şekilde, yavaş yavaş çıkıp kiliseden ayrıldı. Benim için en büyük endişe kaynağı herkesin güvende olup olmadığıydı" diye konuştu.