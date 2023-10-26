ABD'de silahlı saldırı: Çok sayıda ölü ve yaralı var
ABD'nin Maine eyaletinde yaşanan silahlı saldırıda, en az 22 kişinin öldüğü onlarca kişinin de yaralandığı bildirildi. Maine eyaletinde, 3 ayrı bölgede insanların üzerine ateş açan kimliği belirlenemeyen zanlı aranıyor.
Haber Merkezi
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ABD'nin Maine eyaletinde yaşanan silahlı saldırıda, en az 22 kişinin öldüğü onlarca kişinin de yaralandığı bildirildi. Maine eyaletinde, 3 ayrı bölgede insanların üzerine ateş açan kimliği belirlenemeyen zanlı aranıyor.
Maine polisi, Leviston kentinde kimliği belirlenemeyen zanlının, 3 ayrı bölgede insanların üzerine ateş açması sonucu 22 kişinin hayatını kaybettiğini, 60'a yakın kişin de yaralandığını belirtti. Zanlı güvenlik kamerasından görüntülendi.