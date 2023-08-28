ABD'de soya fasulyesi bir ayın zirvesini gördü
Soya fasulyesinin Chicago borsasında işlem gören vadeli kontratları, %1.5 artışla bir ayın zirvesine yükselirken, mısır ABD'de gerçekleştirilen bir anketin sıcak ve yağışsız hava koşullarının iki ürünün hasadına da zarar verdiğini göstermesinin ardından artış kaydetti.
Hava koşulları nedeniyle ABD hükümetinin tahmin ettiğinden daha az verim alınabileceği düşünülüyor.
Buğday fiyatları da küresel arz endişeleri nedeniyle yükseldi.
Ukrayna hükümetinden üst düzey bir yetkili dün, Ukrayna'nın Odesa limanından ikinci geminin geçici Karadeniz koridorunu kullanarak yola çıktığını açıkladı.
Chicago borsasında en yüksek işlem hacmine sahip olan soya fasulyesi vadeli kontratları %1.4 artışla 14.06 dolar/bushel, yani 516.6 dolar/ton seviyesine yükseldi.
Mısır %1 yükselerek 4.93 dolar/bushel yani 194.1 dolar/ton seviyesine çıktı.
Buğday %0.4 artışla 6.24 dolar/bushel yani 229.3 dolar/ton seviyesine yükseldi.