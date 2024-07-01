ABD’de tarihi Lego hırsızlığı!

Emre ERGÜL

Her yaştan insanın, ancak özel­likle çocukların sevdiği Le­go oyuncakları, bugünlerde ABD basınında manşetleri süslüyor. Nedeni ise Lego hırsızlık çetelerinin türemiş olması… Yanlış okumadınız, Lego satan dükkanları basıp, tane­si 20 dolardan bin dolara kadar olan oyuncak kutularını çalan çeteler…

Ünlü CNN Televizyonu da zirve yapan Lego hırsızlıklarını “Hırsız­lar, Lego’yu sevdi” başlıklı haberinde topladı. İşte ülkede son 1 ayda polis kayıtlarına geçen soygunlar:

-Kaliforniya eyaletinde binlerce Lego çalan bir çetenin iki üyesi ya­kalandı.

- Los Angeles’taki bir de­poda 2 bin 800 kutu Lego “ele geçirildi.”

- Philadelp­hia’da en ucuzu 250 dolar olan yüzlerce Lego kutuları çalan bir Lego çetesi çökertildi.

-Richmond’da toplam 150 bin dolar değerinde bin civarında Lego kutusu bulundu.

-Sadece Kansas Wichita’da 19 ayrı Lego hırsızlığı olayı yaşandı.

-18 Haziran’da Los Angeles’taki Lego dükkanı soyulan Miguel Zuni­ga, hırsızların nasıl organize çalış­tıklarını polise “Alarm çaldı. 10 daki­kada gittim ama hırsızlar kaçmıştı. 7 bin dolar değerindeki Legolarım git­ti” diye anlattı.

-Los Angeles polisine göre, hır­sızlık olayları maksimum 1 dakika­da sonuçlanıyor. Hırsız çeteleri gir­dikleri dükkanlarda özel seri Legola­rı hedef alıp, çalıp, kaçı­yorlar.

İkinci eli bile yarı fiyatına gidiyor

Peki, neden Legolar özellikle hedef alınıyor? Suç bilimcilere göre bunun 4 nedeni var:

- Çalınan Lego setlerinin yeniden satılması kolay.

-Takip edilmesi zor.

-Yeni durumda ve kullanılmamışsa orijinal perakende fiyatına yakın bir fiyata satılabilir.

-Kullanılmış setler bile iyi durumdaysa orijinal fiyatının yüzde 50'sine satılabilir.

Kriminolog: Lego benzersizdir

CNN’e göre Lego oyuncakları, tüm dünyada marka çanta, tasarım ayakkabılar, cilt bakım ürünleri ve Apple ürünleri ile birlikte en çok “çalınan 5 perakende ürününden biri.” Ancak bu dönem, Lego hırsızlığında bir patlama yaşanıyor. Florida Üniversitesi’nden kriminolog Read Hayes, “Lego benzersizdir. Marka her zaman tekliflerini yeniliyor, popüler kültür ve özel baskı seti ve bağlantılarıyla her zaman trendde” sözleriyle Lego’ya olan düşkünlüğe dikkat çekiyor.

“Nereden çalındıklarını takip etmek zor”

Lego hırsızlıklarına aşına olan Kansas’ta görevli bir polis memuru, CNN’e şu açıklamayı yaptı: "Lego oyuncaklarını bölgemizde en sık çalınan eşyalardan biri. Hedef alınıyorlar. Lego, hırsızları için kolay para. Nereden çalındıklarını takip etmek zor.”