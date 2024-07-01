ABD’de tarihi Lego hırsızlığı!
ABD’de Lego hırsızları türedi…Dükkan basıp, tanesi bin dolara kadar çıkan kutuları çalan Lego çeteleri manşetlere çıktı… Suç bilimcileri, “Lego özellikle hedef alınıyor, çünkü çalınanlar hızlıca satılıyor” diyor.
Emre ERGÜL
Her yaştan insanın, ancak özellikle çocukların sevdiği Lego oyuncakları, bugünlerde ABD basınında manşetleri süslüyor. Nedeni ise Lego hırsızlık çetelerinin türemiş olması… Yanlış okumadınız, Lego satan dükkanları basıp, tanesi 20 dolardan bin dolara kadar olan oyuncak kutularını çalan çeteler…
Ünlü CNN Televizyonu da zirve yapan Lego hırsızlıklarını “Hırsızlar, Lego’yu sevdi” başlıklı haberinde topladı. İşte ülkede son 1 ayda polis kayıtlarına geçen soygunlar:
-Kaliforniya eyaletinde binlerce Lego çalan bir çetenin iki üyesi yakalandı.
- Los Angeles’taki bir depoda 2 bin 800 kutu Lego “ele geçirildi.”
- Philadelphia’da en ucuzu 250 dolar olan yüzlerce Lego kutuları çalan bir Lego çetesi çökertildi.
-Richmond’da toplam 150 bin dolar değerinde bin civarında Lego kutusu bulundu.
-Sadece Kansas Wichita’da 19 ayrı Lego hırsızlığı olayı yaşandı.
-18 Haziran’da Los Angeles’taki Lego dükkanı soyulan Miguel Zuniga, hırsızların nasıl organize çalıştıklarını polise “Alarm çaldı. 10 dakikada gittim ama hırsızlar kaçmıştı. 7 bin dolar değerindeki Legolarım gitti” diye anlattı.
-Los Angeles polisine göre, hırsızlık olayları maksimum 1 dakikada sonuçlanıyor. Hırsız çeteleri girdikleri dükkanlarda özel seri Legoları hedef alıp, çalıp, kaçıyorlar.
İkinci eli bile yarı fiyatına gidiyor
Peki, neden Legolar özellikle hedef alınıyor? Suç bilimcilere göre bunun 4 nedeni var:
- Çalınan Lego setlerinin yeniden satılması kolay.
-Takip edilmesi zor.
-Yeni durumda ve kullanılmamışsa orijinal perakende fiyatına yakın bir fiyata satılabilir.
-Kullanılmış setler bile iyi durumdaysa orijinal fiyatının yüzde 50'sine satılabilir.
Kriminolog: Lego benzersizdir
CNN’e göre Lego oyuncakları, tüm dünyada marka çanta, tasarım ayakkabılar, cilt bakım ürünleri ve Apple ürünleri ile birlikte en çok “çalınan 5 perakende ürününden biri.” Ancak bu dönem, Lego hırsızlığında bir patlama yaşanıyor. Florida Üniversitesi’nden kriminolog Read Hayes, “Lego benzersizdir. Marka her zaman tekliflerini yeniliyor, popüler kültür ve özel baskı seti ve bağlantılarıyla her zaman trendde” sözleriyle Lego’ya olan düşkünlüğe dikkat çekiyor.
“Nereden çalındıklarını takip etmek zor”
Lego hırsızlıklarına aşına olan Kansas’ta görevli bir polis memuru, CNN’e şu açıklamayı yaptı: "Lego oyuncaklarını bölgemizde en sık çalınan eşyalardan biri. Hedef alınıyorlar. Lego, hırsızları için kolay para. Nereden çalındıklarını takip etmek zor.”