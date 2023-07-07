ABD'de tarım dışı istihdam beklentilerin altında arttı
ABD'de tarım dışı istihdam haziranda 209 binle 225 binlik beklentinin altında arttı. Ülkede işsizlik oranı yüzde 3,7'den yüzde 3,6'ya geriledi.
ABD'de tarım dışı istihdam Haziran ayında 209 binle beklentilerin altında yükseldi. ABD'de ortalama saatlik ücretler Haziran ayında %0.4 ile beklentilerin altında artış kaydetti. Beklentiler saatlik ücretlerin %0.3 artacağı yönündeydi.
Geçen ay 339 bin olarak açıklanan istihdam artışı 306 bin seviyesine revize edildi. Reuters anketine katılan 82 ekonomist tarım dışı istihdamın Haziran ayında 225 bin artmasını bekliyorlardı.
İş gücüne katılım Haziran ayında %62.6 seviyesinde değişiklik göstermedi.
ABD'de Haziran ayı işsizlik oranı %3.6 ile beklentilere paralel açıklandı. Geçen ay işsizlik oranı %3.7 olarak açıklanmıştı.