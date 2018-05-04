ABD'de tarım dışı istihdam beklentilerin altında kaldı

04 Mayıs 2018

ABD'de nisan ayında tarım dışı istihdam beklentilerin altında gelirken, işsizlik oranı değişmedi.

ABD Çalışma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, tarım dışı istihdam 164 bin arttı. Ekonomistlerin beklentisi istihdamın 195 bin artması yönündeydi.

Aynı ayda işsizlik oranı yüzde 3,9'a indi. Piyasanın beklentisi işsizlik oranının 4,1'den yüzde 4,0'e gerileyeceği yönündeydi.

Mart ayı tarım dışı istihdam verisi 103 bin artıştan 135 bin artışa, Şubat ayı verisi 326 bin artıştan 324 bin artışa revize edildi.

İmalat sektöründe istihdam 24 bin kişi arttı. Piyasa tahmini 20 bin artış şeklindeydi.

Özel sektörü istihdamı 168 bin arttı. Beklenti 194 bin artış olacağı yönündeydi.

İnşaat sektöründe istihdam 17 bin arttı.

Kamuda istihdam 4 bin kişi düşüş gösterdi.

Haftalık ortalama çalışma saati değişmeyerek 34,5 oldu.

Saatlik kazanç 0,04 dolar artışla 26,84 dolar oldu.

Saatlik kazançlar aylık yüzde 0,15, yıllık yüzde 2,6 arttı. Beklenti kazancın aylık yüzde 0,2, yıllık yüzde 2,7 artacağı yönündeydi.

İşgücüne katılım oranı yüzde 62,9'dan yüzde 62,8'e indi.

Geniş tanımlı işsizlik oranı yüzde 8,0'den yüzde 7,8'e indi.

Fed'in son projeksiyon raporunda işsizlik oranı beklentisi bu yıl için yüzde 3,8, 2019 ve 2020 için yüzde 3,6 ve uzun dönem için yüzde 4,5 olarak açıklanmıştı.

Fed'in ilk faiz toplantısı 13 Haziran'da gerçekleştirilecek.

Banka bu ayki toplantısında faiz oranlarını değiştirmemişti.

Bir sonraki istihdam raporu 1 Haziran'da açıklanacak.