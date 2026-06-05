ABD'de tarım dışı istihdam beklentilerin üstünde arttı

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Küresel piyasaların yakından takip ettiği ABD tarım dışı istihdam verileri açıklandı.

ABD ekonomisinde mayıs ayında tarım dışı istihdam 172 bin kişi artarak piyasa beklentilerinin üzerinde gerçekleşti. Ekonomistlerin beklentisi istihdam artışının 88 bin seviyesinde olması yönündeydi.

Nisan verisi yukarı yönlü revize edildi

Daha önce 115 bin olarak açıklanan nisan ayı tarım dışı istihdam artışı 179 bine revize edildi.

Böylece önceki iki aya ilişkin toplam revizyon 93 bin olarak kayıtlara geçti.

Enflasyon görünümü açısından yakından izlenen ortalama saatlik kazançlarda ise beklentilere paralel bir tablo görüldü.

ABD’de mayıs ayında ortalama saatlik kazançlar aylık bazda yüzde 0,3 artış gösterdi. Yıllık bazdaki yükseliş ise yüzde 3,4 oldu.

İşsizlik oranı değişmedi

İşgücü piyasasına ilişkin bir diğer önemli gösterge olan işsizlik oranı da beklentilere paralel gerçekleşti.

Mayıs ayında işsizlik oranı, nisan ayındaki seviyesini koruyarak yüzde 4,3 olarak açıklandı.