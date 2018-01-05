ABD'de tarım dışı istihdam düşük geldi
ABD'de tarım dışı istihdam Aralık'ta 148 bin ile beklentilerin altında arttı.
ABD'de tarım dışı istihdam perakende işletmelerde istihdamda azalışın yaşandığı bir ortamda Aralık'ta 148,000 ile beklentilerin altında arttı.
Reuters anketine katılan uzmanlar tarım dışı istihdamın 190 bin, saatlik ücretlerin yüzde 0.3 artacağını tahmin ediyorlardı.
Saatlik ücretlerin yüzde 0.3 ile beklentilere paralel artması, istihdam piyasasındaki güçlenmenin Fed'in Mart ayında faiz oranlarını artırmasının önünü açabilecek kuvvette olduğuna işaret etti.
ABD'de işsizlik ise yüzde 4.1 ile 17 yılın dip seviyesinden değişmedi.