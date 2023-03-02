ABD'de tarım dışı verimlilikteki artış beklentilerin altında kaldı

ABD Çalışma Bakanlığı, Ekim-Aralık 2022 dönemine ait tarım dışı iş gücü verimliliği ve birim emek maliyeti verilerini güncelledi.

Buna göre, tarım dışı iş gücü verimliliği, geçen yılın son çeyreğinde yüzde 1,7 arttı. Söz konusu veriye ilişkin piyasa beklentisi, yüzde 2,6 artması yönündeydi.

Tarım dışı iş gücü verimliliğine ilişkin şubat ayında yayımlanan öncü verilerde, verimliliğin geçen yılın dördüncü çeyreğinde yüzde 3 arttığı kaydedilmişti.

Ülkede tarım dışı iş gücü verimliliği, geçen yılın ilk çeyreğinde yüzde 6,1 ve ikinci çeyreğinde yüzde 3,8 azalmasının ardından üçüncü çeyrekte yüzde 1,2 artmıştı.

Üçüncü çeyrekte yüzde 6,9'luk yükseliş kaydetmişti

Geçen yılın dördüncü çeyreğinde üretim yüzde 3,1 ve çalışma saati yüzde 1,4 artış kaydetti.

Tarım dışı iş gücü verimliliği, geçen yılın dördüncü çeyreğinde yıllık bazda ise yüzde 1,8 azaldı.

Yıllık ortalama verimlilik ise 2021'den 2022'ye yüzde 1,7 azalarak 1974'ten bu yana en büyük yıllık düşüşü kaydetti.

ABD Merkez Bankası'nın (Fed) takip ettiği enflasyon göstergelerinden biri olan birim emek maliyetinde geçen yılın dördüncü çeyreğinde kaydedilen artış da yüzde 1,1'den yüzde 3,2'ye revize edildi.

Birim emek maliyetine ilişin piyasa beklentileri, geçen yılın son çeyreğinde yüzde 1,6 artması yönündeydi.

Ülkede birim emek maliyeti, geçen yılın ilk çeyreğinde yüzde 8,5, ikinci çeyreğinde yüzde 6,6 ve üçüncü çeyreğinde yüzde 6,9'luk yükseliş kaydetmişti.

Geçen yılın son çeyreğinde birim emek maliyetindeki artış, 2021'in ilk çeyreğinden bu yana kaydedilen en düşük artış oldu.