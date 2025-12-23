ABD'de tatil sezonu satışları yüzde 4 arttı

Visa ve Mastercard'ın paylaştığı öncü verilere göre, ABD'de perakende satışlar tatil sezonunda yıllık bazda yaklaşık yüzde 4 artış kaydetti. Veriler, yüksek fiyatlar ve bütçe baskılarına rağmen Amerikalı tüketicilerin özellikle elektronik ürünler ve giyim alışverişine yönelmeye devam ettiğini gösterdi.

Visa'nın baş ekonomisti Wayne Best, tüketicilerin harcamalarında daha temkinli bir yaklaşım benimsediğini, yapay zeka destekli araçlarla fiyat karşılaştırmaları yaptığını ve isteğe bağlı harcamalarını daha verimli kullanmaya çalıştığını belirtti. Mastercard Ekonomi Enstitüsü Baş Ekonomisti Michelle Meyer ise tüketicilerin alışverişlerini erkene çektiğini ve indirimlerden yararlanmaya odaklandığını ifade etti.

Büyüme beklentisinin altında kaldı

Visa verilerine göre, otomobil, benzin ve restoranlar hariç tutulduğunda ABD'de perakende harcamalar 1 Kasım-21 Aralık döneminde yüzde 4,2 arttı. Bu oran, ekim ayında yapılan yüzde 4,6'lık büyüme beklentisinin altında kaldı. Mastercard ise perakende ve yiyecek hizmetlerini kapsayan satışların aynı dönemde yüzde 3,9 yükseldiğini ve önceki yüzde 3,6'lık tahminin üzerine çıktığını açıkladı. Açıklanan verilerin enflasyondan arındırılmadığı belirtildi.

Her iki şirket de erken indirim kampanyaları ve evden alışveriş imkanlarının çevrim içi satışları desteklediğine işaret ederken, Visa işlemlerin yüzde 73'ünün halen fiziksel mağazalarda gerçekleştiğini bildirdi. Visa verilerine göre, televizyon ve akıllı telefon gibi elektronik ürün satışları yüzde 5,8 artışla ilk sırada yer alırken, giyim ve aksesuar satışları yüzde 5,3 yükseldi.