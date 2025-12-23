Brezilya’da terlik krizi! Boykot çağrıları başladı...

Havaianas’ın sosyal medya hesaplarında yayımlanan reklam filminde, ünlü oyuncu Fernanda Torres, izleyicilere “2026’ya sağ ayakla değil, iki ayakla başlayın” çağrısında bulundu. Mesaj, yaklaşan başkanlık seçimleri öncesinde siyasi bir gönderme olarak yorumlandı ve özellikle sağ görüşlü kesimlerin tepkisini çekti.

Torres’in, Brezilya soluna yakın duruşuyla tanınması ve bu yıl Oscar kazanan I’m Still Here filmindeki başrol performansı, tartışmayı daha da alevlendirdi.

Bolsonaro cephesinden sert tepki

Aşırı sağcı eski devlet başkanı Jair Bolsonaro’nun oğlu Eduardo Bolsonaro, Instagram’da paylaştığı videoda Brezilya bayraklı Havaianas terliklerini çöpe atarak boykot çağrısında bulundu.

“Havaianas bir zamanlar ulusal bir semboldü. Yabancıların Brezilya bayrağını ayaklarında taşıdığını görürdüm. Ama üzgünüm, bu terlikleri çöpe atıyorum,” sözleriyle tepkisini dile getirdi.

Muhafazakâr kanattan boykot mesajları

Muhafazakâr milletvekili Rodrigo Valadares, X platformunda “Havaianas tarafını seçti. Sağ, boykotu tercih etti” paylaşımında bulundu.

Sağcı influencer Thiago Asmar ise “Ayaklarım asfaltta yanıyor ama Havaianas asla” sözleriyle çağrıya katıldı.

226,6 milyon çift terlik satışı

Havaianas’ın sahibi Alpargatas, 2024’te dünya genelinde 226,6 milyon çift terlik satışı gerçekleştirdi ve yaklaşık 10 bin kişiye istihdam sağladı. Şirket, tartışmalara ilişkin resmi bir açıklama yapmadı.

Çalışanların işleri tehlikeye girebilir

Solcu milletvekili Duda Salabert, boykot çağrılarını “akıl dışı saldırılar” olarak nitelendirerek, Minas Gerais eyaletindeki fabrikalarda çalışanların işlerinin tehlikeye girebileceğini söyledi.

Seçim atmosferi ısınıyor

Oscar ve Altın Küre ödüllü I’m Still Here filmi, Brezilya’daki askeri diktatörlük dönemini konu alırken, bu dönem Bolsonaro destekçileri tarafından 'nostaljik' olarak anılıyor.

Güney Amerika’nın en büyük ülkesi Brezilya, Ekim 2026’da genel seçimlere hazırlanıyor. Mevcut Devlet Başkanı Luiz Inácio Lula da Silva, 2022’de Bolsonaro’yu yenmişti ve dördüncü dönem için yeniden aday olmayı planladığını açıkladı.