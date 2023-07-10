ABD'de toptan eşya stokları mayısta değişmedi

ABD Ticaret Bakanlığı, mayıs ayına ilişkin toptan eşya stokları ve satış verilerini açıkladı.

Buna göre, toptan eşya stokları, mayısta bir önceki aya kıyasla değişim göstermedi ve 913,7 milyar dolar oldu. Söz konusu veriye ilişkin beklenti yüzde 0,1 düşüş yönündeydi. Nisanda toptan eşya stoklarına ilişkin değişim de yüzde eksi 0,3 olarak revize edildi.

Stoklar, mayısta geçen yılın aynı dönemine göre de yüzde 3,7 artış kaydetti.

Ülkede, aynı dönemde toptan eşya satışları bir önceki aya göre yüzde 0,2 azalışla 650,2 milyar dolar oldu. Toptan eşya satışlarına ilişkin piyasa beklentisi, bu dönemde yüzde 0,3 artış yönündeydi. Toptan eşya satışları, nisanda değişim göstermemişti.

Toptan eşya satışları, aynı dönemde yıllık bazda da yüzde 4 düşüş gösterdi.