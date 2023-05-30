ABD'de tüketici güveni mayısta geriledi

Buna göre, tüketici güven endeksi, mayısta geçen aya kıyasla 1,4 puan düşerek 102,3'e geriledi. Piyasa beklentilerinin üzerinde gerçekleşen tüketici güveninin bu dönemde 99 değerini alması tahmin ediliyordu. Nisan ayına ilişkin tüketici güveni ise 103,7'ye revize edildi.

Amerikalı tüketicilerin mevcut iş ve iş gücü piyasası koşullarına ilişkin değerlendirmelerini yansıtan mevcut durum endeksi, mayısta 3,2 puan azalışla 148,6'ya indi. Geleceğe yönelik kısa dönemli değerlendirmeleri yansıtan beklentiler endeksi ise aynı dönemde 0,2 puan azalarak 71,5'e düştü.

Beklentiler endeksi, Şubat 2022'den bu yana Aralık 2022 hariç tüm aylarda 80 değerinin altında kaldı. Endeksin 80 değerinin altında gelmesi, gelecek bir yıl içinde resesyon beklendiğine işaret ediyor.

"Tüketici beklentileri kasvetli olmaya devam ediyor"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Conference Board'un Kıdemli Ekonomi Direktörü Ataman Özyıldırım, tüketicilerin mevcut koşullara ilişkin görüşlerinin daha az iyimser olması ve beklentilerin kasvetli kalması nedeniyle gerilediğini kaydetti.

Tüketicilerin mevcut istihdam koşullarına ilişkin değerlendirmelerinin önemli derecede kötüleştiğini belirten Özyıldırım, işlerin "bol" olduğunu bildiren tüketicilerin oranının nisanda yüzde 47,5 olan seviyeden 4 puan gerilediğini bildirdi.

Özyıldırım, tüketicilerin ayrıca, gelecekteki iş koşulları hakkında daha karamsar hale geldiğine işaret ederek, tüketicilerin enflasyon beklentilerinin mayısta yüzde 6,1'e indiğini ifade etti.