ABD'de tüketici kredileri ocakta beklentilerin altında kaldı

ABD Merkez Bankası (Fed), ocak ayına ait tüketici kredileri verilerini açıkladı. Buna göre, ülkede tüketici kredileri ocakta bir önceki aya göre 14,8 milyar dolar artarak 4,8 trilyon dolar hacme ulaştı.

Tüketici kredilerine ilişkin piyasa beklentisi, 20 milyar dolar artması yönündeydi. Tüketici kredilerinde geçen yıl aralıkta yaşanan artış 10,6 milyar dolar olarak kaydedilmişti.

Bu dönemde kredi kartı ve benzeri devir yapan krediler aylık bazda 11,2 milyar dolar; ev, otomobil ve öğrenci kredisi gibi devir yapmayan krediler 3,6 milyar dolar arttı.

Tüketici kredileri, ocakta yıllık bazda ise yüzde 3,7 arttı. Devir yapan krediler ocakta geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 11,1 ve devir yapmayan krediler yüzde 1,2'lik artış kaydetti.