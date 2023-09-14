ABD'de ÜFE Ağustos'ta beklentiyi aştı

ABD Çalışma Bakanlığı'nın daha önce %0.3 olarak açıkladığı temmuz ayı ÜFE'si %0.4 olarak revize edildi.

ABD'de gıda ve enerji fiyatlarının yansıtılmadığı çekirdek üretici fiyatları ağustos ayında %0.2 ile beklentilere paralel yükseldi. Temmuz ayında %0.3 olarak açıklanan çekirdek ÜFE %0.4 seviyesine revize edildi. ÜFE yıllık bazda ise ağustos ayında %1.6 ile beklentilerin üzerinde arttı. Temmuz ayında yıllık bazda ÜFE %0.8 seviyesinde açıklanmıştı.