ABD'de vergi 'kademeli' inebilir iddiası

30 Ekim 2017

ABD Temsilciler Meclisi'ndeki Cumhuriyetçilerin şu an yüzde 35 olan kurumlar vergisi oranının 2022'ye kadar kademeli olarak yüzde 20'ye düşürülmesini görüştüğü öne sürüldü.

Bloomberg News'in haberine göre, daha önce tek hamlede yüzde 20'ye indirilmesi planlanan kurumlar vergisinin her yıl birkaç puan düşürülmesinin görüşüldüğü iddia edildi. Haberde, Cumhuriyetçilerin ilk aşamada gelecek yıldan itibaren 3 puanlık indirime gitmeyi değerlendirdikleri kaydedildi.

Piyasalarda vergi indirimlerinin kademeli olabileceğine yönelik iddiaları takiben dalgalanmalar yaşandı. New York borsasında endeksler, söz konusu haberin ardından kayıplarını artırırken, 10 yıllık ABD devlet tahvili faizi yüzde 2,42'den yüzde 2,37'ye geriledi.