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ABD'de yangın: 16 yaralı

ABD'nin New York eyaletinin Bronx bölgesindeki bir binada çıkan yangında 16 kişinin yaralandığı bildirildi.

ABD'de yangın: 16 yaralı
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New York İtfaiye Departmanı'ndan yapılan açıklamaya göre, 4 katlı binada çıkan yangında 7'si çocuk 16 kişi yarandı. Yaralılardan 4'ünün durumun ağır olduğu belirtildi.

Olay yerine 200'den fazla itfaiye görevlisi gönderildi. Yetkililer, binanın birinci katındaki mobilya mağazasında başlayan yangının kontrol altına alındığını belirtti.

Bronx'ta geçen hafta bir binada çıkan yangında ise 12 kişi hayatını kaybetmişti.

Kaynak: AA

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