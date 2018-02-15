ABD'deki askeri tören 30 milyon dolara mal olabilir

15 Şubat 2018

Beyaz Saray Bütçe ve Yönetim Ofisi Direktörü Mick Mulvaney, ABD Başkanı Donald Trump'ın düzenlenmesini istediği askeri geçit töreninin maliyetinin 30 milyon doları bulabileceğini söyledi.

Yeni bütçe planıyla ilgili olarak Kongre'de konuşma yapan Mulvaney, "Tahmini olarak törenin 10 milyon ile 30 milyon dolar arası bir miktara mal olmasını bekliyoruz" dedi.

Trump'ın geçen yıl Fransa ziyareti sırasında Paris'te izlediği askeri törenden çok etkilendiği ve Washington'da da bir geçit töreni düzenlenmesi talimatı verdiği bildirilmişti.

Savunma Bakanı Jim Mattis ise, törenin Washington dışında başka bir kentte de düzenlenebileceğini söyledi.

Trump'tan Washington’da askeri geçit töreni talebi

Kaynak: Reuters