ABD’den Avrupa’ya dizel resti: Harekete geçin

Dünya'yı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!

ABD Hazine Bakanı Scott Bessent, küresel dizel arzında yaşanan sorunlara ilişkin Avrupa ülkelerine çağrıda bulundu. Bessent, Avrupalı ortakların mevcut taahhütlerini daha hızlı yerine getirmesi ve piyasaya ek dizel arzı sağlaması gerektiğini belirtti.

Bessent'tan Avrupa'ya çağrı

ABD Başkanı Donald Trump yönetiminin küresel enerji piyasalarında istikrarın sağlanmasına yönelik taahhütlerini yerine getirdiğini ifade eden Bessent, Avrupa ülkelerinin de harekete geçmesi gerektiğini söyledi.

Bessent, "Avrupalı ortaklarımız, mevcut taahhütlerini yerine getirme sürecini hızlandırmalı ve devam eden aksaklıkların giderilmesi için ilave arzı derhal piyasaya sunmalıdır." ifadesini kullandı.

Küresel dizel sıkıntısının ABD ekonomisi üzerindeki etkilerine de değinen Bessent, Amerikalı çiftçilerin, kamyon şoförlerinin ve işletmelerin bu durumun yükünü taşımak zorunda kalmaması gerektiğini vurguladı.

"Müttefiklerimizden taahhütlerini yerine getirmelerini bekliyoruz"

ABD'nin küresel dizel arzındaki sıkıntıların giderilmesi konusunda üzerine düşeni yaptığını savunan Bessent, "Müttefiklerimizden taahhütlerini yerine getirmelerini bekliyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

ABD Başkanı Donald Trump da miting için bulunduğu Texas'ta gazetecilerin sorularını yanıtladı. Trump, Avrupa ülkelerinden dizel stoklarını piyasaya sürmelerini isteyebileceklerini belirtti.