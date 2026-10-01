Goldman Sachs Fed tahminini yine değiştirdi: Faiz artışı için yeni tarih verdi

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Goldman Sachs, ABD Merkez Bankası’nın (Fed) faiz politikasına ilişkin beklentisini bir kez daha değiştirdi. Eylül toplantısı öncesinde tahminini yukarı yönlü revize eden kurum, bu kez zayıflayan enflasyon baskısının ardından ekim ayındaki faiz artışı beklentisinden vazgeçti.

Goldman Sachs ekim beklentisini bıraktı

Goldman Sachs ekonomistleri, Fed’in 27-28 Ekim’deki toplantısında faizi değiştirmemesini, bir sonraki 25 baz puanlık artışın ise 8-9 Aralık toplantısında gelmesini bekliyor.

Kurum daha önce Fed’in ekim toplantısında 25 baz puanlık yeni bir artışa gideceğini öngörüyordu. Son enflasyon verileri ise bu senaryonun yeniden değerlendirilmesine neden oldu.

Goldman Sachs’ın değerlendirmesinde daha dikkat çekici nokta ise aralık ayındaki artışın da artık kesin görülmemesi. Enflasyondaki yavaşlama devam ederse Fed’in yılın kalanında yeni bir artış yapmasına ihtiyaç kalmayabileceği belirtiliyor.

Enflasyon beklentiden düşük geldi

Tahmin değişikliğinin arkasında ABD’de açıklanan kişisel tüketim harcamaları fiyat endeksi bulunuyor.

Fed’in yakından izlediği göstergelerden biri olan endeks ağustosta yıllık bazda yüzde 3,4 arttı. Piyasa beklentisi yüzde 3,7 seviyesindeydi.

Beklentiden düşük gelen veri, eylül ayında faiz artıran Fed’in ekim toplantısında yeniden harekete geçmesi gerektiği yönündeki baskıyı azalttı.

Piyasada ekim ihtimali hızla düştü

Piyasalardaki fiyatlama da Goldman Sachs’ın tahminindeki değişime paralel hareket ediyor.

Fed’in ekim ayında yeniden faiz artıracağına ilişkin piyasa olasılığı bir hafta önce yüzde 71 seviyesindeyken önce yüzde 51’e, ardından yaklaşık yüzde 38’e kadar geriledi.

Buna karşılık yıl sonuna kadar en az bir faiz artışı yapılacağı beklentisi tamamen ortadan kalkmış değil. Piyasanın ağırlıklı senaryosu da ekim yerine aralık toplantısına kaymış durumda.

Goldman Sachs iki haftada ikinci kez yön değiştirdi

Goldman Sachs’ın son revizyonu özellikle zamanlaması nedeniyle dikkat çekiyor.

Kurum eylül ayının ortasında, ABD’de enflasyonun yükselmesi ve enerji fiyatlarının baskı oluşturmasının ardından Fed’in faiz artıracağı yönünde tahmin değişikliğine gitmişti.

Fed 15-16 Eylül toplantısında politika faizini 25 baz puan artırdı. Ancak yaklaşık iki hafta sonra gelen daha düşük enflasyon verisi, Goldman Sachs’ın bir sonraki artış için ekim tahminini de değiştirmesine yol açtı.

Böylece kurumun Fed beklentisi kısa süre içinde önce daha sıkı para politikasına, ardından daha uzun bir bekleme süresine doğru kaydı.

Şimdi gözler istihdam verisinde

Fed faiz artışı beklentisinin bir sonraki önemli testi 2 Ekim Cuma günü gelecek ABD istihdam verileri olacak.

ABD Çalışma İstatistikleri Bürosu eylül ayına ilişkin istihdam raporunu Türkiye saatiyle 15.30’da açıklayacak. İstihdam piyasasının güçlü kalması, aralık ayında faiz artışı beklentisini destekleyebilir.

Buna karşılık istihdamda belirgin bir zayıflama görülmesi halinde, Goldman Sachs’ın işaret ettiği “yılın geri kalanında hiç faiz artışı yapılmaması” senaryosu da piyasalarda daha fazla ağırlık kazanabilir.

Fed’in ekim toplantısı 27-28 Ekim’de, yılın son faiz toplantısı ise 8-9 Aralık’ta yapılacak.