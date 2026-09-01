ABD'den G20 üyelerine teknolojide "ortak ilke" çağrısı

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ABD'nin ev sahipliğinde North Carolina eyaletinin Chapel Hill kentinde düzenlenen G20 İnovasyon Bakanları Toplantısı'nın ilk gün oturumları yapıldı.

Yapay zeka ve gelişmekte olan teknolojilerde inovasyonu teşvik etmek, yapay zekanın kamu sektöründe benimsenmesini desteklemek ve nitelikli teknik iş gücünü geliştirmek gibi konuların ele alındığı etkinlikte, teknoloji dünyasından üst düzey yöneticiler de konuk konuşmacı olarak yer aldı.

Beyaz Saray Bilim ve Teknoloji Politikası Ofisi Direktörü Michael Kratsios, toplantının açılışında yaptığı konuşmada, politika yapıcıların her bir inovasyonu birbirinden bağımsız olarak ele almalarına gerek olmadığını söyledi.

Gelişmekte olan her teknolojinin de türünün ilk örneği olan bir politika sorunu olarak görülmemesi gerektiğini vurgulayan Kratsios, "Bunun yerine hükümetler, bilim ve teknoloji geliştirme yaşam döngüsünün gerekliliklerini gözlemleyerek politika oluşturmaya yönelik genel ilkeler ortaya koyabilirler." diye konuştu.

Kratsios, G20 İnovasyon Çalışma Grubu'nun birkaç ay içinde "Carolina İlkelerini" nihai hale getirdiğini anlattı.

Söz konusu ilkeleri benimseyen G20 üyelerinin temel araştırmalara yatırım yapılması, ticarileşmenin desteklenmesi ve güvenilir teknoloji adaptasyonunun sağlanması gibi temel hedeflerde uzlaştığını kaydeden Kratsios, Carolina İlkeleri'nin kabul edilmesinin, ülkelerin hukuk sistemlerini uyumlaştırmak veya düzenleyici kurumlarını standartlaştırmak anlamına gelmediğini belirtti.

Michael Kratsios, "Ancak bu, ortak hedeflerimiz olduğunu ve teknolojinin insanlarımız için faydalarını tam olarak gerçekleştirmek için ilkeleri paylaşabileceğimizi kabul etmek anlamına gelir." ifadesini kullandı.

"Yapay zeka, küresel ekonomiyi muhtemelen yüzde 20-30 büyütecek"

Etkinlikte videokonferans yöntemiyle konuşan SpaceX ile Tesla'nın üst yöneticisi (CEO) Elon Musk, aşırı düzenlemelerin teknolojinin ilerlemesini yavaşlattığını vurguladı.

Yeni şirketlerin desteklenmesinin önemine de işaret eden Musk, küçük şirketlerin büyümelerinin teşvik edilmesi gerektiğine dikkati çekti.

Musk, yeni teknolojilerin benimsenmesinin de önemli olduğunun altını çizerek, şunları kaydetti:

"Yapay zekadan önemli verimlilik artışları göreceğiz, aslında şimdiden görüyoruz. Robotik alanında ise çok daha dramatik verimlilik artışları göreceğiz. Buradaki ölçeğe dair bir fikir vermek gerekirse, yapay zekanın küresel ekonomiyi muhtemelen yüzde 20 ila 30 oranında büyüteceğini düşünüyorum. Bu benim kabaca tahminim. Yani yılda yaklaşık 20 ila 30 trilyon dolarlık bir artıştan söz ediyoruz."

Yapay zekanın muhtemelen gelecek yılın sonuna kadar dijital olan her şeyi yapabilecek hale geleceğini söyleyen Musk, yapay zekanın yazılım konusunda insanları açık ara geçeceğini öne sürdü.

"Açık kaynak kısıtlanmaya çalışılmamalı"

Meta CEO'su Mark Zuckerberg de milyarlarca insanın kullanımına sunmak istedikleri yapay zeka ajanları üzerinde çalıştıklarını dile getirdi.

Yapay zeka sayesinde gelecekte işe başlamak için çok daha az sermaye ve kişi gerekebileceğini belirten Zuckerberg, bunun sonucunda gelecekte daha fazla sayıda başarılı girişim olabileceğini aktardı.

Zuckerberg, ancak bir değişim döneminden geçileceğini, büyük şirketlerin çalışma biçiminin değişeceğini ifade ederek, "Bunun her yönü olumlu olmayacak. İnsanların tüm bu yeni araçları kullanabilmesini sağlamak için gerekli yatırımları yaptığımızdan emin olmamız gerekecek." diye konuştu.

Yeni şeyler yaratma kapasitesinin muazzam ölçüde artacağını düşündüğünü vurgulayan Zuckerberg, bunun da ekonomide çok dinamik bir döneme yol açacağına işaret etti.

Mark Zuckerberg, mevcut sistemleri geliştirmeyi ve değiştirmeyi kolaylaştıran politikalara ihtiyaç olduğuna dikkati çekti.

Açık kaynağın yapay zekanın önemli bir parçası olduğunun altını çizen Zuckerberg, "Yapay zekanın gücü ve kapasitesi yalnızca küçük bir grup insanla sınırlı olan bir şey değil, herkesin sahip olduğu bir şey olmalı." dedi.

Zuckerberg, Meta'nın da uzun zamandır buna odaklandığını belirterek, açık kaynağın insanların kısıtlamaya veya erişime kapatmaya çalışması gereken bir şey olmaması gerektiğini güçlü biçimde savunduklarını vurguladı.

G20 İnovasyon Bakanları Toplantısı'nın ikinci gününde de Nvidia CEO'su Jensen Huang ile OpenAI CEO'su Sam Altman'ın konuşması bekleniyor.