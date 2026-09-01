Avrupa’nın en büyük ordusu kuruluyor: Polonya silah alımında rotayı değiştirdi

Dünya'yı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!

Rusya-Ukrayna savaşı Avrupa ülkelerini savunma harcamalarını artırmaya iterken, Polonya diğer ülkelerden çok daha kapsamlı bir askeri dönüşüme hazırlanıyor. Varşova yalnızca asker sayısını ve silah stokunu büyütmüyor; savaş halinde tedarikin kesilmemesi için üretim zincirini de yeniden kuruyor.

Polonya yönetiminin hedefi Avrupa’nın en büyük ve en güçlü ordularından birini oluşturmak. Bu hedef doğrultusunda ABD ve diğer uzak tedarikçilere dayalı yapıdan, üretimin daha büyük bölümünün Polonya ve Orta Avrupa’ya taşındığı yeni bir modele geçiliyor.

Ordu 220 bin kişiyi geçti

Polonya Silahlı Kuvvetleri'nin personel sayısı 2026'da 220 binin üzerine çıktı. Ancak Varşova’nın uzun vadeli hedefi bunun iki katından da büyük.

Savunma Bakanlığı tarafından belirlenen yapıda toplam kuvvetin 500 bin kişiye ulaşması öngörülüyor. Bunun yaklaşık 300 binini aktif görevdeki askerlerin, 200 binini ise yüksek hazırlık seviyesine sahip yedek kuvvetlerin oluşturması planlanıyor.

Polonya Savunma Bakanı Władysław Kosiniak-Kamysz mayıs ayında yaptığı açıklamada, ülkenin 2030 yılına kadar Avrupa’nın en büyük ve en güçlü ordusuna sahip olmasını stratejik hedef olarak ilan etmişti. Resmi uzun vadeli kuvvet geliştirme programında ise 500 bin kişilik personel yapısına geçiş için 2039’a uzanan bir takvim bulunuyor.

Silah alımlarında rota ülke içine döndü

Ordunun büyümesi silah ve mühimmat ihtiyacını da hızla artırıyor. Polonya Silahlanma Ajansı verilerine göre yerli şirketlerden ve Orta Avrupalı ortaklarla oluşturulan yapılardan yapılan savunma alımlarının tutarı 2025'te 30,4 milyar zlotiye ulaştı.

Bu rakam 2022'ye göre yaklaşık dört katlık artış anlamına geliyor.

Yeni stratejide yalnızca maliyet değil, savaş sırasında malzemenin ne kadar hızlı temin edilebildiği de belirleyici hale geldi. Polonya özellikle mühimmat, dron, füze ve zırhlı araç gibi yoğun kullanım gerektiren alanlarda üretimin mümkün olduğunca yakın bölgelerde yapılmasını istiyor.

Patriot hava savunma sistemleri, Abrams tankları ve F-35 savaş uçakları gibi ABD yapımı büyük platformlar kullanılmaya devam edecek. Ancak sürekli yenilenmesi gereken mühimmat ve daha küçük sistemlerde yerli üretimin payı artırılacak.

Savunmaya 200 milyar zloti

Polonya’nın askeri büyümesinin arkasında Avrupa’nın en yüksek savunma harcaması oranlarından biri bulunuyor.

2026 bütçesinde savunmaya yaklaşık 200,1 milyar zloti ayrıldı. Bu tutar ülkenin gayrisafi yurt içi hasılasının yaklaşık yüzde 4,8'ine karşılık geliyor.

Farklı hesaplama yöntemlerinin kullanıldığı NATO verilerinde ise Polonya’nın 2026'daki temel savunma harcamasının yaklaşık 53 milyar euro seviyesinde olması bekleniyor. Böylece ülke mutlak harcama açısından AB'nin en büyük savunma bütçelerinden birine sahip olurken, milli gelire oran açısından da ittifakın zirvesinde yer alıyor.

Mühimmat ve dron fabrikaları büyüyor

Polonya'nın yeni stratejisi Orta Avrupa savunma sanayisindeki yatırımları da hızlandırmaya başladı.

Çekya merkezli şirketlerle mühimmat, füze, dron ve zırhlı araç üretimi için yeni anlaşmalar yapılırken, 155 milimetrelik topçu mühimmatı üretim kapasitesi genişletiliyor. Fransız ortaklı yeni yatırımlardan birinde yıllık üretimin gelecek yıldan itibaren 180 bin top mermisine ulaşması hedefleniyor.

Alman savunma şirketleri de Polonya'da yeni üretim, bakım ve onarım kapasitesi kurmaya yöneliyor. Varşova ayrıca Patriot sisteminde kullanılan füzelerin ABD ve Ukrayna ile birlikte üretilmesi için işbirliği önerdi.

Böylece Polonya yalnızca Avrupa’nın en büyük kara kuvvetlerinden birini oluşturmaya değil, bu orduyu savaş halinde besleyebilecek sanayi altyapısını da kendi sınırlarına ve yakın çevresine taşımaya çalışıyor.

Askeri büyümenin bütçe faturası yükseliyor

Savunmaya ayrılan dev kaynak Polonya ekonomisi açısından önemli bir mali yük de oluşturuyor. Hükümetin 2027 bütçe planında genel kamu açığının milli gelirin yüzde 7,1'i seviyesinde kalması bekleniyor.

Artan askeri araç ve silah teslimatları bütçe açığını yukarıda tutan başlıca kalemlerden biri olarak gösteriliyor.

Bu nedenle Polonya’nın önündeki kritik soru yalnızca 500 bin kişilik kuvvete ne kadar hızlı ulaşacağı değil. Varşova aynı zamanda Avrupa’nın en büyük askeri yapılanmalarından birini kurarken yüksek savunma harcamalarının kamu maliyesi üzerindeki baskısını da yönetmek zorunda kalacak.