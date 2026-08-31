AÇIKLANDI! AÖF Yaz Okulu sonuçları belli oldu

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AÖF Yaz Okulu sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? Yüz binler bu soruya cevap arıyordu. Pazartesi günü aramalar sıklaşırken Anadolu Üniversitesi beklenen duyuruyu yaptı.

AÖF Yaz Okulu sonuçları açıklandı mı?

AÖF sonuçları açıklandı. Yapılan açıklamada "Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi 2025-2026 Yaz Okulu Sınav sonuçlarınıza https://aosogrenci.anadolu.edu.tr adresinden erişebilirsiniz" denildi.

AÖF YAZ OKULU SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ

AÖS Öğrenci Otomasyonu: aosogrenci.anadolu.edu.tr adresine T.C. Kimlik numaranız veya e-Devlet şifrenizle giriş yaparak "Sınav Sonuçları" sekmesinden ders notlarınızı görebilirsiniz.

e-Devlet Kapısı: e-Devlet sistemine giriş yaptıktan sonra "Anadolu Üniversitesi / AÖF Sınav Notu Sorgulama" hizmetini kullanarak sonuçlarınıza erişebilirsiniz.

Anadolu Mobil Uygulaması: iOS veya Android cihazlar için geliştirilen resmi Anadolu Mobil uygulamasını indirip e-Devlet ya da öğrenci şifrenizle giriş yapabilirsiniz.