AÖF Yaz Okulu sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanıyor?
AÖF Yaz Okulu sonuçları için sabırsız bekleyiş. Özellikle mezun olmaya yakın adaylar bir an evvel Anadolu Üniversitesi'nin sonuçları duyurmasını istiyor. Her gün ısrarla yöneltilen soru "AÖF Yaz Okulu sonuçları ne zaman açıklanacak" oluyor.
AÖF Yaz Okulu sınavı 22 Ağustos'ta gerçekleşti. Aradan 8 gün geçerken Anadolu Üniversitesi sonuçları ilan etmedi. Hafta sonu da aramalar devam ederken sık sık "AÖF Yaz Okulu sonuçları ne zaman açıklanacak" sorusuna cevap aranıyor.
AÖF Yaz Okulu sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?
Anadolu Üniversitesi AÖF yaz okulu sınav sonuç tarihini belirtmedi.
Geçen yılki AÖF Yaz Okulu sınavı 16 Ağustos'ta gerçekleşti, sonuçlar 22 Ağustos'ta ilan edildi. Geçen yılki süreç aynı işleseydi 2026 AÖF Yaz Okulu sınav sonuçlarının 28 Ağustos Cuma günü ilan edilmesi beklenirdi fakat sonuç açıklanmadı. Şimdi gözler 31 Ağustos Pazartesi gününe çevrilmiş durumda...