Son dakika... KKTC açıklarında yolcu gemisi battı: 7 kişi hayatını kaybetti

Dünya'yı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!

Girne açıklarında seyreden katamaran tipi yolcu gemisi, henüz belirlenemeyen bir nedenle su almaya başlamasının ardından alabora oldu.

Saat 12.30 sıralarında Girne Limanı'ndan Mersin'in Taşucu Limanı'na gitmek üzere hareket eden özel firmaya ait geminin, limandan ayrılmasının kısa süre ardından baş bölümünden su almaya başladığı belirtildi.

KKTC Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı, gemide 259 yolcu ve 8 mürettebat olmak üzere toplam 267 kişinin bulunduğunu ve kurtarma çalışmalarının sürdüğünü açıkladı.

7 kişi hayatını kaybetti, 237 kişi kurtarıldı

KKTC Başbakanı Ünal Üstel, Girne açıklarında batan ve 267 kişiyi taşıyan katamaran tipi yolcu gemisine ilişkin son durumu açıkladı.

Üstel, yürütülen arama kurtarma çalışmaları kapsamında gemide bulunan 237 kişinin kurtarıldığını, 7 kişinin ise hayatını kaybettiğini bildirdi.

Üstel, olayı yakından takip ettiklerini ifade ederek, şunları kaydetti:

"259 yolcu ve 8 mürettebat vardı. Gemi, dün Türkiye'ye gidecekti ama hava şartları dolayısıyla bugün gitti. Ancak denizde birinci dalga vurdu, kaptan kurtarmaya çalışırken ikinci dalgada gemi su almaya başladı."

Görgü tanıkları, geminin su almaya başlamasının ardından bazı yolcuların denize atladığını aktardı.

Kaptan limana dönmeye çalıştı

Edinilen bilgilere göre geminin kaptanı, baş bölümünden su alındığını fark etmesinin ardından Girne Limanı'na geri dönmeye çalıştı ancak başarılı olamadı.

Geminin Girne kıyısına birkaç kilometre mesafede alabora olmasının ardından Sahil Güvenlik arama kurtarma ekipleri bölgeye sevk edildi. Çevredeki çok sayıda sivil tekne ve balıkçı teknesi de kurtarma çalışmalarına destek verdi.

Hastaneler ve ambulanslar alarma geçirildi

Olayın ardından başta Girne olmak üzere bölgedeki hastaneler ile ambulans ekipleri alarma geçirildi. Kurtarılan yolcuların kıyıya getirilmeye başlandığı ve sağlık ekiplerinin müdahale için hazır bekletildiği bildirildi.

159 kişi kurtarıldı

Girne Belediye Başkanı Murat Şenkul, durumun ciddi olduğunu belirterek "Filo Denizciliğe ait yolcu gemisi Diana Beach açıklarında batmıştır. İçerisinde yolcu ve personel toplamda 267 kişi bulunmaktadır. Durum çok ciddidir. Sahil güvenlik, Akgünlerin Express gemisi ile çok sayıda küçük tekne kurtarma çalışmalarına katılmaktadır." ifadelerini kullandı.

Çok sayıda unsur bölgeye sevk edildi

İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada da arama kurtarma faaliyetleri kapsamında KKTC Sahil Güvenlik Komutanlığı'na bağlı 4 yüzer unsur ile AKGÜNLER 3 isimli yolcu gemisinin bölgede görevlendirildiği bildirildi. Açıklamada "Sahil Güvenlik Komutanlığımız tarafından ise 5 yüzer unsur ve 2 Sahil Güvenlik helikopteri bölgeye sevk edilmiştir. Ayrıca Deniz Kuvvetleri Komutanlığı tarafından bölgede yürütülen çalışmalara destek sağlamak üzere 6 deniz unsuru görevlendirilmiştir." denildi.

KKTC Cumhurbaşkanı Erhürman da kaybolan 23 kişiyi arama çalışmalarının, Türkiye'den gelen 2 İHA ve bir casa tipi uçakla sürdüğünü bildirdi.

Yılmaz: Temel önceliğimiz yolcuların ve mürettebatın kurtarılması

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz da kazaya ilişkin açıklamasında, Türkiye'nin gelişmeleri yakından takip ettiğini ve arama kurtarma çalışmalarına her türlü desteğin sağlandığını belirtti.

Yılmaz, "Şu an itibarıyla temel önceliğimiz, yolcuların ve mürettebatın kurtarılmasıdır. Yaşanan müessif hadiseyi yakından takip ediyor, arama kurtarma çalışmalarına her türlü desteği sağlıyoruz." ifadelerini kullandı.

Ömer Çelik: Tüm imkanlar seferber edilmiş durumda

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik de Girne açıklarında alabora olan feribota ilişkin açıklama yaptı.

Kurtarma çalışmalarının sürdüğünü belirten Çelik, "Girne açıklarında alabora olan feribottaki yolcuların hiç kimse zarar görmeden kurtarılmasını diliyoruz. Tüm imkanlar seferber edilmiş durumda. Kurtarma çalışmaları en güçlü şekilde devam ediyor. Dualarımız onlarla." dedi.