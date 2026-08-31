Girne'deki gemi kazasında ölenlerin isimleri nedir? Gemi faciasında kimlikler belli oldu!

Girne'deki gemi faciasında hayatını kaybedenlerin kimlikleri belli oldu
KKTC Başbakanı Ünal Üstel, Girne açıklarında batan gemide bulunan 239 kişiye sağ ulaşıldığını, 8 kişinin hayatını kaybettiğini ve kayıp 20 kişi için arama kurtarma çalışmalarının sürdüğünü açıkladı. Üstel, hayatını kaybedenler ile kayıp durumdaki kişilerin isimlerini de kamuoyuyla paylaştı.
Girne açıklarında batan geminin ardından yürütülen arama kurtarma çalışmalarında son durum açıklandı. Başbakan Ünal Üstel, 31 Ağustos 2026'da yaptığı açıklamada, gemide bulunan kişilerden 239'una sağ olarak ulaşıldığını bildirdi. Üstel, 8 kişinin yaşamını yitirdiğinin kesinleştiğini, 20 kişinin ise halen kayıp olduğunu belirtti.
Ünal Üstel: 239 kişiye sağ ulaşıldı
Başbakan Ünal Üstel, kazanın ardından yürütülen çalışmalarla ilgili yaptığı açıklamada, “Gemide bulunan kişilerden 239’una sağ olarak ulaşılmıştır. 8 vatandaşımızın hayatını kaybettiği kesinleşmiştir. Kayıp durumda bulunan 20 kişimize yönelik arama kurtarma çalışmalarımız ise devam etmektedir” dedi.
Üstel, hayatını kaybeden 8 kişi ile kayıp durumdaki 20 kişinin isimlerini de açıkladı.
Girne'deki gemi faciasında hayatını kaybedenlerin isimleri
Açıklamaya göre hayatını kaybeden 8 kişinin tamamı Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı:
1- Nihat Balyemez
2- Hüseyin Özdemir
3- Nuray Zeytun
4- Fahri Ateş
5- Gülcan Gürel
6- Reyhan Verim
7- Nisa Torer
8- Nurcan Hilaloğlu
Kayıp 20 kişinin isimleri açıklandı
Başbakan Ünal Üstel'in açıkladığı kayıp kişiler ise şöyle:
Ferdi Törer-Türkiye Cumhuriyeti
Mustafa Demir-Türkiye Cumhuriyeti
Mahmut Demir-Türkiye Cumhuriyeti
Özgür Gönül-Türkiye Cumhuriyeti
Anni Azel Hilaloğlu-Türkiye Cumhuriyeti
Şerif Özdemir-Türkiye Cumhuriyeti
Süleyman Erdoğan-KKTC
Saliha Miray Biçer-Türkiye Cumhuriyeti
Mehmet Asaf Biçer-Türkiye Cumhuriyeti
Orhan Bekret-Türkiye Cumhuriyeti
Nazmiye Özbolat-Türkiye Cumhuriyeti
Elmas Demir-Türkiye Cumhuriyeti
İsmail Kurt-KKTC
Yulia Özcan-Türkiye Cumhuriyeti
Ayhan Özcan-Türkiye Cumhuriyeti
Elife Bayır-Türkiye Cumhuriyeti
Nihat Pancar-Türkiye Cumhuriyeti
Mustafa Kemal Yaralı-Türkiye Cumhuriyeti
Mehmet Bayhan-Türkiye Cumhuriyeti
Mehmet Nuri Ayran-Türkiye Cumhuriyeti
Arama kurtarma çalışmaları denizden ve havadan 7/24 sürüyor
Üstel, çalışmaların önceliğinin kayıp 20 kişiye ulaşmak olduğunu belirtti. Arama kurtarma ekiplerinin denizden ve havadan 7 gün 24 saat çalıştığını söyleyen Üstel, kayıplara ulaşılması için devletin tüm imkanlarının seferber edildiğini ifade etti.
Başbakan Üstel, umutlarını koruduklarını belirterek ekiplerden gelecek iyi haberleri beklediklerini söyledi; hayatını kaybedenler, kayıplar ve haber bekleyen aileler için de mesajını paylaştı.
Gemi faciasına ilişkin soruşturma kapsamında mahkemeye çıkarılan 9 şüpheli hakkında 3 gün tutukluluk kararı verildi.