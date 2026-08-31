Girne'deki gemi kazasında ölenlerin isimleri nedir? Gemi faciasında kimlikler belli oldu!

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Girne açıklarında batan geminin ardından yürütülen arama kurtarma çalışmalarında son durum açıklandı. Başbakan Ünal Üstel, 31 Ağustos 2026'da yaptığı açıklamada, gemide bulunan kişilerden 239'una sağ olarak ulaşıldığını bildirdi. Üstel, 8 kişinin yaşamını yitirdiğinin kesinleştiğini, 20 kişinin ise halen kayıp olduğunu belirtti.

Ünal Üstel: 239 kişiye sağ ulaşıldı

Başbakan Ünal Üstel, kazanın ardından yürütülen çalışmalarla ilgili yaptığı açıklamada, “Gemide bulunan kişilerden 239’una sağ olarak ulaşılmıştır. 8 vatandaşımızın hayatını kaybettiği kesinleşmiştir. Kayıp durumda bulunan 20 kişimize yönelik arama kurtarma çalışmalarımız ise devam etmektedir” dedi.

Üstel, hayatını kaybeden 8 kişi ile kayıp durumdaki 20 kişinin isimlerini de açıkladı.

Girne'deki gemi faciasında hayatını kaybedenlerin isimleri

Açıklamaya göre hayatını kaybeden 8 kişinin tamamı Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı:

1- Nihat Balyemez

2- Hüseyin Özdemir

3- Nuray Zeytun

4- Fahri Ateş

5- Gülcan Gürel

6- Reyhan Verim

7- Nisa Torer

8- Nurcan Hilaloğlu

Kayıp 20 kişinin isimleri açıklandı

Başbakan Ünal Üstel'in açıkladığı kayıp kişiler ise şöyle:

Ferdi Törer-Türkiye Cumhuriyeti

Mustafa Demir-Türkiye Cumhuriyeti

Mahmut Demir-Türkiye Cumhuriyeti

Özgür Gönül-Türkiye Cumhuriyeti

Anni Azel Hilaloğlu-Türkiye Cumhuriyeti

Şerif Özdemir-Türkiye Cumhuriyeti

Süleyman Erdoğan-KKTC

Saliha Miray Biçer-Türkiye Cumhuriyeti

Mehmet Asaf Biçer-Türkiye Cumhuriyeti

Orhan Bekret-Türkiye Cumhuriyeti

Nazmiye Özbolat-Türkiye Cumhuriyeti

Elmas Demir-Türkiye Cumhuriyeti

İsmail Kurt-KKTC

Yulia Özcan-Türkiye Cumhuriyeti

Ayhan Özcan-Türkiye Cumhuriyeti

Elife Bayır-Türkiye Cumhuriyeti

Nihat Pancar-Türkiye Cumhuriyeti

Mustafa Kemal Yaralı-Türkiye Cumhuriyeti

Mehmet Bayhan-Türkiye Cumhuriyeti

Mehmet Nuri Ayran-Türkiye Cumhuriyeti

Arama kurtarma çalışmaları denizden ve havadan 7/24 sürüyor

Üstel, çalışmaların önceliğinin kayıp 20 kişiye ulaşmak olduğunu belirtti. Arama kurtarma ekiplerinin denizden ve havadan 7 gün 24 saat çalıştığını söyleyen Üstel, kayıplara ulaşılması için devletin tüm imkanlarının seferber edildiğini ifade etti.

Başbakan Üstel, umutlarını koruduklarını belirterek ekiplerden gelecek iyi haberleri beklediklerini söyledi; hayatını kaybedenler, kayıplar ve haber bekleyen aileler için de mesajını paylaştı.

Gemi faciasına ilişkin soruşturma kapsamında mahkemeye çıkarılan 9 şüpheli hakkında 3 gün tutukluluk kararı verildi.