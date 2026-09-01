Yapay zeka yarışında 80 milyar dolarlık bulut hamlesi

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Yapay zekâ şirketleri arasındaki rekabet artık yalnız daha gelişmiş modeller üretmekle sınırlı değil. Anthropic’in yeni anlaşması, Claude’un artan işlem gücü ihtiyacı için bulut kapasitesine ayrılan tutarın ulaştığı büyüklüğü ortaya koydu.

Teksas’ta 350 megavatlık kapasite

Anlaşmaya yakın kaynaklara göre Anthropic, Nvidia destekli bulut bilişim şirketi Lambda ile 35 milyar dolarlık çok yıllı bir sözleşme imzaladı. Yaklaşık 350 megavat kapasiteye sahip olacak veri merkezinin ABD’nin Teksas eyaletindeki Nueces County bölgesinde kurulması planlanıyor.

Projenin fiziksel altyapısını Hut 8’in geliştireceği, tesiste Anthropic’in yapay zekâ modelleri için Nvidia çiplerinin kullanılacağı bildirildi. Nvidia’nın veri merkezi kapasitesini güvence altına alan kira sözleşmesinde de taraf olacağı öne sürüldü.

Anthropic, Nvidia, Lambda ve Hut 8 cephesinden anlaşmanın ayrıntılarını doğrulayan ortak bir duyuru henüz yapılmadı. Bu nedenle yatırım takvimi, kullanılacak çip sayısı ve kapasitenin hangi aşamalarda devreye gireceği resmî açıklamalarla kesinleşecek.

Altı günde iki dev anlaşma

Teksas projesi, Anthropic’in altı gün önce Nscale ile yaptığı bildirilen 45 milyar dolarlık anlaşmanın ardından geldi. Altı yıllık sözleşmenin, Batı Virginia’da kurulacak 460 megavatlık yapay zekâ altyapısını kapsadığı ve kapasitenin 2027’nin sonlarından itibaren kullanıma açılacağı belirtildi.

İki anlaşmanın bildirilen toplam değeri böylece 80 milyar dolara, öngörülen toplam kapasite ise yaklaşık 810 megavata ulaştı. Bu tutar tek seferde yapılacak peşin bir ödemeyi değil, sözleşme sürelerine yayılmış toplam kapasite taahhüdünü ifade ediyor.

Nvidia altyapı zincirinin merkezinde

Yeni yatırım modeli, Nvidia’nın yapay zekâ sektöründeki konumunun yalnızca çip satışından ibaret olmadığını gösteriyor. Teksas projesinde Hut 8 fiziksel altyapıyı geliştirirken Lambda bulut hizmetini sağlayacak, Nvidia donanım ve kapasite tarafında, Anthropic ise büyük müşteri olarak zincirin merkezinde yer alacak.

Nvidia, Lambda’nın yatırımcıları arasında da bulunuyor. Lambda’nın 27 Ağustos’ta açıkladığı 926 milyon dolarlık finansman, şirketin büyük ölçekli GPU altyapısını büyütmek için kullandığı yeni kaynaklardan biri oldu.

Finansmanın yatırım yapılabilir nota sahip ancak adı açıklanmayan bir müşteri için sağlandığı duyuruldu. Bu müşterinin Anthropic olduğuna ilişkin resmî bir bilgi bulunmadığından iki gelişme arasında doğrudan bağlantı kurulamıyor.

Yapay zekâ yarışının maliyeti büyüyor

Gelişmiş yapay zekâ modellerinin eğitilmesi ve milyonlarca kullanıcıya hizmet vermesi, yüksek sayıda işlemcinin yanı sıra güçlü elektrik bağlantıları, soğutma sistemleri ve geniş veri merkezi alanları gerektiriyor. Büyük teknoloji şirketleri bu nedenle henüz kurulmamış tesislerdeki kapasiteyi yıllar öncesinden sözleşmelerle ayırıyor.

Uzun süreli anlaşmalar şirketlere donanım erişimi konusunda güvence sağlarken önemli mali yükümlülükler de oluşturuyor. Anthropic açısından kritik konu, güvence altına alınan kapasiteyi Claude ve Claude Code kullanımındaki büyümeyle destekleyebilmek olacak.