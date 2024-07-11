ABD'den 'Gazze' açıklaması: 'Ateşkes konusunda iyimseriz'

İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları ve bölgede esir ve ateşkes anlaşmaları müzakereleri de devam ediyor.

ABD Ulusal Güvenlik Konseyi Stratejik İletişim Koordinatörü John Kirby yaptığı açıklamada, görüşmeler konusunda umut verdi.

İHA'da yer alan habere göre, Kirby yaptığı açıklamada, “İşlerin iyi yönde ilerlediği konusunda ihtiyatlı bir iyimserlik içindeyiz” dedi.

Hamas ile İsrail arasında hala bazı boşluklar olduğunu belirten Kirby, “Bu boşlukların kapatılabileceğine inanıyoruz ve Ulusal Güvenlik Konseyi Orta Doğu ve Kuzey Afrika Koordinatörü Brett McGurk ile ABD Merkezi İstihbarat Teşkilatı (CIA) Başkanı William Burns de şu anda bunu yapmaya çalışıyor” ifadelerini kullandı.