ABD'den Hürmüz Boğazı çıkışı: 'Hürmüz'de ücret kabul edilemez'

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, İran ile yürütülen müzakerelerde sınırlı da olsa ilerleme sağlandığını belirtirken, Tahran yönetiminin Hürmüz Boğazı'ndan geçişler için ücret talep etmesine yönelik girişimlerinin kabul edilemez olduğunu söyledi.

Rubio, İsveç'in Helsingborg kentinde düzenlenen NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı öncesinde gazetecilere açıklamalarda bulundu.

"NATO Zirvesi tarihin en önemli toplantılarından biri olabilir"

Ankara'da 7-8 Temmuz tarihlerinde gerçekleştirilecek NATO Zirvesi'ne ilişkin değerlendirmelerde bulunan Rubio, toplantının "tarihin en önemli liderler zirvelerinden biri" olabileceğini ifade etti.

ABD Başkanı Donald Trump'ın bazı NATO müttefiklerinin Orta Doğu'daki operasyonlara verdiği tepkilerden memnun olmadığını yineleyen Rubio, bu konunun liderler düzeyinde ele alınması gerektiğini söyledi.

Rubio, ABD'nin küresel askeri yükümlülükleri kapsamında birlik konuşlandırmalarını düzenli olarak gözden geçirdiğini belirterek bunun "cezalandırıcı" bir yaklaşım olmadığını vurguladı.

İran görüşmelerinde "hafif ilerleme" mesajı

İran ile temasların sürdüğünü kaydeden Rubio, müzakere sürecine ilişkin olumlu sinyaller geldiğini ifade etti.

Rubio, "Bu nedenle bugün İran meselesinin de konuşulacağını tahmin ediyorum. Biliyorum ki henüz çok erken ancak devam eden görüşmelerle ilgili haberleri bekliyoruz. Hafif bir ilerleme kaydedildi. Abartmak istemiyorum ama biraz hareketlilik oldu ve bu iyi bir şey. Temel prensipler aynı kalıyor. İran asla nükleer silaha sahip olamaz. Bu rejim asla nükleer silaha sahip olamaz ve bunu başarmak için zenginleştirme sorununu ele almamız gerekecek. Yüksek oranda zenginleştirilmiş uranyum sorununu ele almamız gerekecek." dedi.

Hürmüz Boğazı çıkışı

ABD Dışişleri Bakanı, İran'ın Hürmüz Boğazı'ndan geçişler için ücret talep edilmesine dayalı bir sistem oluşturma girişiminin uluslararası hukuk açısından kabul edilemez olduğunu belirtti.

Rubio, "Bunun gerçekleşmesine izin verilemez. Eğer Hürmüz Boğazı'nda böyle bir şey olursa, dünyanın başka yerinde de olur. Dünyanın dört bir yanındaki ülkeler neden ‘Biz de bunu yapmak istiyoruz.' demesin?" ifadelerini kullandı.