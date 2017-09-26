ABD'den İran açıklaması

26 Eylül 2017

ABD Genelkurmay Başkanı Orgeneral Joseph Dunford, ikinci kez Genelkurmay Başkanı olarak atanmak üzere ABD Senatosu Silahlı Hizmetler Komitesinde senatörlerin sorularını yanıtladı.

Dunford, oturum öncesinde kendisine iletilen sorulara verdiği yazılı cevaplarda konuyla ilgili olarak Tahran yönetiminin nükleer anlaşmaya uyduğunu ifade etti.

Ayrıca Dunford, "Aldığım brifingler İran'ın JCPOA (İranla imzalanan Ortak Kapsamlı Eylem Planı) kapsamındaki yükümlülüklerini yerine getirdiğini gösteriyor." ifadesini kullandı.

Dunford, aynı zamanda anlaşmanın İran'ın nükleer silah geliştirmesini yavaşlattığını, ancak Tahran'ın bölgedeki kötü faaliyetlerini değiştirmediğini vurguladı.

Toplantıda yazılı cevabı hakkında sorulan sorulara ise Dunford, "Anlaşma, İran'ın teşkil ettiği 5 tehditten sadece birine hitap ediyor. Anlaşmanın kapsamadığı tehditler ise füze tehdidi, denizdeki tehditler, İran'ın siber faaliyetler için aracıları desteklemesi gibi tehditlerdir." dedi.

İran'ın birçok başka alanda da kötü faaliyetlerine devam ettiğini öne süren Dunford, İran'ın Irak ve Suriye'deki etkinliğinin arttığını, Yemen ve Lübnan'da da faaliyetleri sürdürdüğünü kaydetti.

Kaynak: AA