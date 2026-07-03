ABD'den İran'a gizli suikast uyarısı iddiası

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ABD merkezli The New York Times gazetesi, ABD ve İsrail'in İran'a karşı yürüttüğü savaşın ardından başlayan müzakere sürecine ilişkin dikkat çeken bir iddiayı gündeme taşıdı.

ABD'li yetkililere dayandırılan habere göre Washington yönetimi, 8 Nisan'da ilan edilen ateşkesin ardından İsrail'in İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi ve İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Galibaf'a yönelik suikast düzenleyebileceğine dair endişelerini dolaylı yollarla Tahran'a iletti.

Haberde, ABD'li yetkililerin bölgedeki mevkidaşları aracılığıyla İran'a, "İsrail'in söz konusu iki ismi hedef alabileceği" yönünde uyarı mesajı gönderdiği belirtildi.

Arakçi ve Galibaf hedef listesinde görüldü

Yetkililer, 28 Şubat'ta başlayan çatışmalar sırasında İsrail'in İran'ın üst düzey lider kadrosunu hedef almaya odaklandığını aktardı.

Bu süreçte Arakçi ve Galibaf'ın "meşru hedefler" arasında değerlendirildiği ifade edildi. Ancak nisan ayı başında sağlanan ateşkesin ardından iki ismin Tahran'ın müzakere heyetinin başına geçmesiyle tablonun değiştiği kaydedildi.

ABD'li yetkililerin, olası bir suikast girişiminin görüşmeleri sabote edebileceği ve çatışmaları yeniden alevlendirebileceği endişesi taşıdığı belirtildi.

Galibaf'ın uçağı acil iniş yaptı

Haberde, İran Meclis Başkanı Galibaf'a yönelik somut bir tehdidin 12 Nisan'da yaşandığı öne sürüldü.

Galibaf'ın İslamabad'da ABD Başkan Yardımcısı JD Vance ile yaptığı görüşmenin ardından İran'a döndüğü sırada, uçağının İsrail tarafından hedef alınabileceğine dair istihbarat elde edildiği aktarıldı.

ABD'li iki yetkiliye göre, Irak üzerinden İran hava sahasına giren iki İsrail savaş uçağının tespit edilmesi üzerine İran güvenlik güçleri Galibaf'ın uçağını uyardı.

Bunun üzerine uçak, İran'ın kuzeydoğusundaki Meşhed kentine acil iniş yaptı. Galibaf ve beraberindeki heyet ise Tahran'a kara yoluyla dönmek zorunda kaldı.

Pakistan'dan Washington'a uyarı

Haberde, çatışmaların sürdüğü mart ayında Pakistanlı bir yetkilinin Reuters'a yaptığı açıklamalara da yer verildi.

İslamabad yönetiminin, Arakçi veya Galibaf'ın öldürülmesi halinde ateşkesi müzakere edecek kimsenin kalmayacağı konusunda Washington'u uyardığı hatırlatıldı.

Pakistan'ın iki ismin hedef alınmaması yönündeki talebi üzerine ABD'nin devreye girdiği ve İsrail'den Arakçi ile Galibaf'ı suikast listesinden çıkarmasını istediği kaydedildi.